Salvar vidas es su objetivo

Ofrecer el derecho a una salud de calidad a todas las personas es la principal motivación que la leonesa Anilú Villagómez Cuevas se ha propuesto para generar un cambio social.



A sus 21 años, la joven estudiante de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey ya tiene claro el rumbo que le quiere dar a su profesión, por ello, desde su estancia en la universidad participa activamente en programas, congresos y campañas de ayuda, que le sirven para alcanzar su meta.



Desde que era niña le llamaba la atención dedicar su vida para salvar la de otros, así que con apenas 17 años partió a Monterrey para cumplir su sueño.



En sus primeros meses en el Tec la chica tuvo que participar en campañas y brigadas de salud en comunidades de escasos recursos o afectadas por desastres naturales. Fue ahí que se dio cuenta el poco alcance que tiene el derecho a la salud en México.



“La primera vez que asistí me sorprendió ver la cantidad de gente que iba, porque es de las pocas veces que pueden acudir a un médico. Hay muchas personas que quieren un cambio, pero pocas las que actúan, ver la situación cara a cara te hace ver la realidad en que vivimos, que muchas veces parece lejana pero sí sucede en nuestro País”.



Luego de acudir a estas brigadas, la joven decidió unirse a grupos de participación ciudadana o estudiantiles como “Acciones Unidas”, “Ayudemis”, “Brigadas” y “Comunidad”, entre otros y así poner su granito de arena.



“Toda mi carrera he formado parte de grupos estudiantiles que se enfocan en el desarrollo social de las personas, porque me parece increíble que en pleno siglo XXI haya quien se vea carente de atención médica”, compartió.



“No importa mañana en qué me especialice, pero sí estoy segura de que quiero dedicarme hacia la salud pública y ayudar a esas personas que se ven tan limitados en atención médica por la economía, ya que esto no debería de suceder, la salud es un derecho parta todos”.



Recientemente Anilú tuvo la oportunidad ser una de las 40 seleccionadas, de entre 300 jóvenes de todo el mundo para asistir al programa de salud global: “Objetivos del desarrollo sostenible”, que se realiza en Johannesburgo.



“Los temas que más me llaman la atención en medicina son la salud pública y la global. El Tec forma parte del proyecto Universitas 21 y este año lanzaron la convocatoria para asistir al programa en el que veremos los nuevos objetivos que suplen a los del Milenio; cuando lo vi supe que quería formar parte de él”, dijo.



El costo del viaje estaba fuera del alcance de Anilú, sin embargo, eso no la dio por vencida buscó una de las 4 becas que otorga Universitas para alguno de los seleccionados y fue la única mexicana en conseguirlo.



“Aplicamos alrededor de 300 jóvenes de todo el mundo para asistir al programa, pero sólo quedamos 40; de ellos, 3 representaremos a México. Cuando apliqué no me esperaba ganar porque era competir internacionalmente, pero cuando vi palpable asistir con la beca fue una gran sorpresa”, expresó.



“El ser parte de un grupo de jóvenes que no se quieren conformar con la situación actual del mundo y buscan hacer una diferencia, es un gran orgullo y de muchas ganas por regresar y hacer algo”.



Destacó que, pese a que México es uno de los países que más destina para la salud pública, no siempre el dinero llega a su fin por lo que se debe luchar contra la corrupción.

› En León hay muchos jóvenes que se quieren involucrar en el desarrollo de México pero no todos están concientizados sobre la realidad y es nuestra responsabilidad como jóvenes involucrarnos. Una vez que nos percatamos es imposible no hacer algo y vivir con la mirada desviada a los problemas‹‹