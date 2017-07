Son los mejores compañeros

Desde tiempos prehispánicos en nuestro País se le ha otorgado un lugar privilegiado a los canes a quienes hoy celebramos en su día.



De acuerdo al INEGI se calcula que en el 80% de las casas habita uno o más canes, lo que según estadísticas convierte a México en el país de Latinoamérica con mayor cantidad de perros.



Y es que con sus colas juguetonas, patas acolchonadas y orejas peludas estos animales se han ganado el amor de las familias mexicanas y en algunos casos, son considerados como un integrante más.



El médico veterinario Raúl Cancino nos comparte algunas de las recomendaciones para brindarle a nuestras mascotas una adecuada salud y atención.



“Un perro debe tener un ambiente adecuado, comida de la mejor calidad posible, servicios veterinarios que prevengan enfermedades transmisibles, realizar ejercicio y tener una vida social”.



Destacó que el valor de la equidad está más presente en nuestra sociedad actual, lo cual contribuye a la búsqueda del trato digno a los animales.



“De 15 años para acá el mundo de los perros ha cambiado, de vivir en patios y azoteas ahora viven en nuestras recámaras. El humano ahora está muy preocupado en no discriminar a otros humanos y eso lo ha traspasado a otras especies”, dijo.



“Antes las parejas se casaban jóvenes y ahora no, lo cual hace que busquen la compañía y cariño de una mascota”, agregó.



En esta temporada vacacional comparte cuáles deben ser algunos lineamientos que se deben de tener en cuenta a la hora de dejar a los perros en un hotel o pensión.



“Antes las familias salían de vacaciones y dejaban a los perros en casa, con comida y agua suficiente, sin embargo, esto no es lo ideal. Afortunadamente en la ciudad ya hay lugares con ambientes adecuados y que también cuentan con ambientes enriquecidos para que el perro se mantenga activo, pues necesitan ejercicio”, mencionó.



“En muchos casos los amos creen que las pensiones campestres con espacios abiertos muy amplios son lo ideal, sin embargo, la mayoría del tiempo los perros están echados en sus rincones y sin correr. Además, al estar libres con otros perros es posible que haya peleas y para quién supervisa es difícil tener control sobre eso.”



“Los hoteles mixtos, es decir que salen a pasear un tiempo y están encerrados otras horas, tienen mayor control pues además comen y duermen en lugares individuales lo que permite saber si comen bien o no tienen algún problema digestivo”.



Recomendó que el lugar adecuado es aquel que cuente con los requerimientos legales.



“Lo importante del lugar es que haya por lo menos un veterinario, personal con experiencia en control canino y que esté registrado ante Salubridad, SAGARPA, entre otras instituciones”.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx