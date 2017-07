Cura revela llevar condón en bolso por 'si se ocupa'

Al anunciar su regreso al sacerdocio, luego de colaborar en imagen institucional y adoctrinamiento ético para funcionarios de la administración del ex gobernador Guillermo Padrés, Tomás Herrera Seco dijo en un programa de radio en línea que es un "travieso" y sacó un condón de su cartera, el cual trae por si se necesita.



En entrevista con el conductor Luis Alberto Medina, el sacerdote que colgó los hábitos y se reincorpora con anuencia de la Arquidiócesis de Hermosillo, a una iglesia de San Pedro El Saucito –área rural de Hermosillo–, confesó que tuvo relaciones sexuales tiempo atrás cuando era sacerdote.



Aseguró que lleva una vida sexual casta, pero no le importa el género, porque lo importante es el amor, la higiene o el afecto.



"Me siento muy libre de no tener vergüenza de verme con quien sea, del género que sea, yo apoyo tanto a personas gay, políticos… en mi vida personal me mantengo con mucha estabilidad, pero yo viajo y si hay necesidad de echar una partida, la echo. Yo siempre llevo mi condón preparado por si viene al caso y porque una canita al aire a nadie le viene mal si te da estabilidad emocional. El condón es por si necesito usarlo, yo llevo una vida sexual casta, si lo llevo es para que se use si se necesita, hasta ahora no lo he necesitado pero nunca digas de esa agua no he de beber.



"Que haya tenido algún contacto sexual en mis 34 años de sacerdote, muy esporádicos, no los tengo contados; no quiere decir que no esté enamorado de mi celibato y que no lo prodigue con calidad", dijo.



Tomás Herrera es originario de España. Llegó en 1982 a Cananea, Sonora, y luego viajó a Hermosillo, donde ejerció el sacerdocio hasta que dejó el hábito para trabajar en la administración de Guillermo Padrés, donde impartió ética y moral en el Instituto de Capacitación del Nuevo Sonora Ciudadano.

