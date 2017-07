Fiscal de EU sí trató temas de campaña con Rusia

El Embajador de Rusia en Estados Unidos discutió temas, incluidos asuntos políticos importantes para Moscú, con Jeff Sessions, durante la campaña presidencial 2016, contrario a lo declarado por el Fiscal General, revelaron funcionarios estadounidenses al diario The Washington Post.



Agencias de espionaje de Estados Unidos, que supervisan las comunicaciones de altos funcionarios rusos, habrían interceptado dos conversaciones entre el Embajador Sergei Kislyak y el entonces asesor de política exterior de Donald Trump.



Inicialmente Sessions negó su contacto con Kislyak, aunque más adelante afirmó que sus reuniones con el Embajador no tenían nada que ver con la campaña presidencial.



Un funcionario estadounidense reveló al Post que Sessions mantuvo discusiones con Kislyak sobre asuntos como las posiciones de Trump sobre cuestiones relacionadas con Rusia - como las sanciones impuestas por Washington a Moscú y las disputas con la Administración de Obama sobre los conflictos en Ucrania y Siria- y las perspectivas de las relaciones entre EU y Rusia bajo una administración de Trump.



El Fiscal General ha dicho en repetidas ocasiones que nunca discutió temas relacionados con la campaña presidencial con funcionarios rusos y que únicamente en su calidad como senador fue que se reunió con Kyslyak.

"Nunca tuve reuniones con agentes rusos o intermediarios rusos sobre la campaña de Trump, dijo Sessions en marzo, cuando informó que se recusaría de las cuestiones relacionadas con las investigaciones del FBI en la trama rusa y sobre cualquier conexión con la campaña de Trump.

Por otra parte, funcionarios y ex funcionarios estadounidenses opinaron que las afirmaciones de Sessions sobre las reuniones- una de ellas llevada a cabo durante la campaña, una en abril antes del primer discurso de Trump sobre política exterior- ahora resultan contradictorias.



En una entrevista realizada la semana pasada por el diario The New York Times, el Presidente Trump expresó su frustración con Sessions por su recusación de la trama rusa y lamentó su decisión de convertirlo en Fiscal General.