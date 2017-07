El México generoso y solidario (y dos posdatas)

En esta dura época de violencia e inseguridad, en donde se manifiestan, en toda su perversa magnitud, el egoísmo y la carencia de valores morales, podemos apreciar que hay luces que resplandecen en medio de la oscuridad.

Hemos visto numerosos casos, en el pasado y presente, de esta generosidad por parte de nuestros compatriotas. En el temblor del ´85, se manifestó el apoyo solidario de muchos mexicanos que se lanzaron al rescate de quienes estaban enterrados en los escombros de este tremendo sismo. En la ausencia de las autoridades que tardaron en reaccionar, muchos de los habitantes de la ciudad de México acudieron presurosos a ayudar no importándoles poner en peligro su vida. De aquí surgieron los famosos “topos” quienes adquirieron renombre internacionalmente y que se han desplazado a diversas ciudades del mundo cuando han ocurrido terremotos.

Esta muestra de generosidad y solidaridad se puede decir que es una parte muy profunda de nuestra idiosincrasia y raíces autóctonas que son parte del alma o gran espíritu de nuestros antepasados Aztecas, Mayas, Toltecas, etc. De hecho tenemos numerosos testimonios de esta generosidad y sabiduría en el enorme legado que nos dejaron. Uno de ellos fueron los Cuatro Acuerdos de los Toltecas que muy bien rescató el doctor Samuel Ruiz en ese famoso libro. En astrología y conocimiento profundo del cosmos y de los misterios del universo eran expertos. En herbolaria, conocimientos hidráulicos, agricultura, comercio, estructura social, etc., nuestros antepasados nos dan abundantes ejemplos.

En la actualidad podemos ver este espíritu de grupo y de hermandad, en las peregrinaciones religiosas de peregrinos que van a pie o en bicicleta a pagar alguna “manda” o por devoción a diferentes partes de la República, sobre todo a la ciudad de México a visitar a la virgen María bajo la denominación de Guadalupe. Esta ayuda mutua que se manifiesta en estos numerosos grupos despierta el motor de amor de cada uno y se constituye en una experiencia espiritual maravillosa. Cada quien dentro de la libertad de culto que existe, manifiesta esa generosidad y espíritu solidario que son una luz refulgente en esta oscuridad en las que nos han metido los que están en el crimen organizado. Son pocos los que se dedican al mal, pero hacen mucho ruido. La inmensa mayoría de la población vive y trabaja en orden y con honradez.

Hay numerosos ejemplos de esta generosidad y por el momento quiero referirme a uno. En la colonia Vallehermoso, de la zona norte de la ciudad, el domingo pasado se celebró la fiesta de la Virgen del Carmen, que es la patrona de esta parroquia, y se llevó a cabo un desfile de más de dos horas de vehículos que llevaban globos y acudían en procesión a ser bendecidos. Yo creo que fueron más de mil vehículos los que desfilaron de todos tipos incluyendo tractocamiones y la gente se sentaba en sus sillas, enfrente de sus casas a presenciar el desfile. En muchas casas se ofrecía gratuitamente, a los transeúntes, comida que elaboraban ex profeso para ese día. Era su festividad anual y la celebraban en forma jubilosa y generosa. Me llamó mucho la atención una enorme fila de personas que se encontraban esperando que les tocara su turno para que les dieran comida gratuitamente, por lo que me acerqué y pregunté que quien organizaba esto y por qué, la señora Gudelia Arteaga de 72 años, me dijo que ella y su esposo comenzaron esta tradición hace 32 años, en cumplimiento a un milagro que les hizo la virgen del Carmen. Me llamó mucho la atención que este evento religioso sirve para unir más a esta familia, puesto que estaban casi todos los integrantes de ella. Son 7 hijos, 21 nietos y 22 bisnietos los que componen esta prolífica y unida familia digna de ejemplo. Entre todos se cooperan para comprar los ingredientes para el mole, el arroz, el fideo los cuales sirven en enormes cazuelas de barro que dan de comer a más de mil personas y sus hijas Dolores, María de los Ángeles (que ayudaron a hacer la comida) y demás familia, sirven con gusto y diligencia a los comensales. La verdad que son un ejemplo de Amor incondicional y Servicio generoso a los demás. Son ejemplos dignos a resaltar y estaré relatando más ejemplos así. Es tiempo que resaltemos los valores morales que ¡SÍ! existen en nuestra sociedad.

POSDATA UNO.- Mi estimado consuegro y amigo José Antonio Chaurand España, más conocido cariñosamente como “Pepe Toño” se nos adelantó. El jueves en la madrugada, falleció de un cáncer del cual venía padeciendo desde hace años. Era abuelo paterno de mi nieto Ricardo Eugenio. El fue una persona que aportó mucho a la sociedad de Celaya y la región y de esta prolífica y fructífera labor escribiré en un próximo artículo. Su don de gentes y carisma eran ampliamente conocidos. Su partida deja un vacío difícil de llenar. Mi afecto y consideración muy especial hacia él, siempre estarán presentes en mi corazón.

POSDATA DOS.- La descomposición social debe ser combatida resaltando los valores morales de gente generosa de nuestra ciudad y del país. El protagonismo lo deben asumir los principios morales.

Comentarios y opiniones a los correos:

ricardogonzalezm@prodigy.net.mx

ricardogonzalezm04@hotmail.com

Twitter: @gonzalezmelecio