Tratado de Libre Comercio

El tratado de libre comercio de América del Norte, se firmó hace 23 años cuando era presidente de la República Carlos Salinas de Gortari, aunque se empezó a cabildear mucho antes. Para aquel tiempo era un gran avance como efectivamente resultó pues ha ocasionado un comercio trilateral de un billón 46 mil millones de dólares en forma aproximada, el comercio entre las 3 naciones y ha tenido un incremento de 250% comparativamente con la entrada en vigor del mismo. Lo estuvieron atendiendo verdaderos expertos entre ellos Antonio Ortiz Mena y muchos más y por eso fue un tratado que nos ha beneficiado y mucho. Sin embargo, también para los EU y Canadá ha resultado igualmente productivo, cuestión que, en principio, no quiere reconocer Donald Trump, actualmente presidente de los Estados Unidos quien recalca el déficit comercial de Estados Unidos con México, de 63 mil millones de dólares colocándolo como punto principal en la renegociación del TLC. En este punto es conveniente comentar, que el 40% de las exportaciones de Mexico a Estados Unidos, son con componentes de este último país, sin que se tome en cuenta esto por parte del presidente de EU. Considero que es un tema que debería tratarse aparte, pues disminuir el déficit de los EU, implicaría disminuir el comercio bilateral y es conveniente considerar que actualmente México es el segundo socio comercial de EU. Canadá planteó originalmente que de ser necesario se iría en forma unilateral sin tomar en cuenta a nuestro país, derivado principalmente de la forma tan radical que abordó este tema Trump. Afortunadamente ambos han cambiado su punto de vista, pues ni está actualmente tan intransigente D. Trump y Canadá ha decidido que se revise el tratado en forma conjunta, es más, ha visto a México como su aliado en este tema que actualmente se discute intensamente. Estados Unidos ha planteado claramente los objetivos a seguir en la renegociación del tratado, cuestión que no sé si México lo habrá hecho. Es preocupante qué a través de los objetivos planteados, esté Estados Unidos tratando de cambiar el arbitraje comercial como lo menciona el periódico el Financiero. Dentro de los objetivos planteados está el disminuir el déficit comercial de Estados Unidos con México como ya se había mencionado y en donde México resultaría perjudicado Otros puntos de los objetivos son Medidas Sanitarias, Reglas de Origen, a través del cual, se pretende privilegiar los artículos fabricados en EU. Sin mencionar a detalle, está el Tipo de Cambio, la Inversión, la Propiedad intelectual, el Empleo, la Energía y un tema que no había sido tocado en el TLC en vigor, porque poco se conocía al respecto, es el tema de las Telecomunicaciones y servicios financieros, temas que serán analizados a detalle y uno por uno, en las pláticas respectivas. Por último, dentro de los objetivos planteados está el tema de anticorrupción que seguramente se planteó por nuestro país pero que será aplicable trilateralmente. Se pretende en este objetivo, fomentar códigos de conducta éticos entre funcionarios públicos, así como eliminar deducciones denominadas “corruptas” para efectos del Impuesto sobre la Renta. Finalmente exigir libros y registros que faciliten la detección y rastreo de pagos corruptos. Me parece muy bien que se incluya este objetivo, porque cuando menos aquí en México, la corrupción esta imparable y ha ido creciendo a ojos vistas. No es pues fácil la tarea que tienen nuestros funcionarios y los expertos que ahora los asesoran y que afortunadamente son de gran calibre para atender la renegociación del tratado de libre comercio, pláticas que se iniciarán formalmente en el próximo mes de agosto y que de acuerdo a la petición de Mexico, deben concluir antes de que sean las elecciones presidenciales. El periódico Excélsior por su parte expresa: Que el líder de los Industriales en México, indicó que esta será una negociación distinta a la de hace dos décadas y la posición de Estados Unidos es menos radical de lo que se esperaba. Considero que tiene mucha razón, pues veremos finalmente que pasa al respecto.