Conmemora a Pedro Infante con libro

Francisco Javier Millán Agudo, autor del libro “Se sufre, pero se aprende, luces y sombra de un mito”, presentó su obra en la vigésima edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), la que aborda la vida de Pedro Infante en conmemoración del centenario de su nacimiento.

En las instalaciones de la Casa Mayorazgo de Canal, se realizó la presentación de un libro que cuenta la historia del 'Ídolo de México' desde ángulos que no se habían tocado, dando a conocer una historia diferente.

La presentación de la obra estuvo precedida por José Antonio Valdez, locutor, investigador, escritor, editor y moderador de la charla; Ernesto Herrera, Presidente de la Fundación Expresión en Corto A.C. y Francisco Millán, nacido en Zaragoza, España.

“Es sin duda, uno de los libros más valiosos que vamos a tener en mucho tiempo en el cine mexicano”, aseveró, José Antonio Valdez.

De acuerdo a su autor, el libro concentra varios años de investigaciones sobre la vida y obra de Pedro Infante, encontrando diversos lapsos de su vida que no se han contado o que otros biógrafos no han escrito para no afectar la imagen del actor sinaloense.

“La investigación lleva mucho tiempo y cuando trabajas en una biografía de otros países que no son el tuyo, pues te requiere muchísimo más esfuerzo porque emocionalmente, culturalmente, no te has criado en ese ambiente y al final tienes que estudiar y estudiar con profundidad”, indicó el escritor.

El también autor de un libro biográfico a Jorge Negrete, llamado “Ser charro no basta”, expresó el gran esfuerzo que fue escribir esta obra, llegando a distintas contradicciones, como la aceptación de la cultura del “macho latino”, la misoginia que se transmitía en las películas de Pedro Infante, sin embargo fue el ídolo de miles de mujeres.

La esposa de Javier Millán Agudo, fue la causante de que se escribiera el libro, por lo que la obra literaria fue dedicada especialmente para ella.

“(Hubo) momento de preocupación, decir bueno es un mito Pedro Infante, yo no puedo escribir cosas que a sus fans no le van a gustar, estuve a punto de claudicar, ella (su esposa) con su mirada me dijo: 'No me puedes fallar', y aquí está escrito desde la reflexión, desde el pensamiento libre”, afirmó, Francisco Javier Millán.

La frase que da nombre al texto, fue tomada de la emblemática cinta de “Nosotros los pobres” de 1948 realizada por el director Ismael Rodríguez.

Son temas dignos de análisis además de cómo se construyó este mito sobre el cantante, que lo ha mantenido vigente a través de los años.

Francisco Javier Millán

Escritor