En GIFF, Isela es de 'plata'

La actriz, guionista, productora y directora de cine mexicana, Isela Vega, fue la primera homenajeada de la vigésima edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), que este viernes arrancó en San Miguel de Allende, y que continuará en Guanajuato Capital el próximo miércoles.

Emocionada en todo momento, la estrella de cine agradeció la invitación, el reconocimiento y las atenciones brindadas por Sarah Hoch, la directora ejecutiva del festival.

La primera distinción hacia Vega, fue con el desfile por las calles de SMA. Sentada sobre una calandria, fue vitoreada por cientos de asistentes al festival, desde que salió del Parque Benito Juárez, hasta llegar al Jardín Principal.

Una alfombra roja ya esperaba a la actriz mexicana, quien caminó entre decenas de periodistas y fanáticos que peleaban por una foto. En su lugar ya aguardaban autoridades municipales, estatales y federales para recibir a la señora Isela Vega.

“Me ha emocionado mucho ese paseo que hicimos para llegar aquí, hasta lágrimas, quien sabe qué pasó con mi maquillaje, esta ciudad ha sido maravillosa para mí. 'La Viuda Negra' la hicimos aquí en el 78, hace 40 años, el cine ha sido mi bendición.

“He tenido la suerte de escoger bien esto de la actuación, desde la primera vez que lo traté, me encantó y que bueno, porque ha sido una vida, sobre todo llena de emociones, que es con lo que trabajamos los actores”, expresó sobre el podio.

Encabezados por Sarah Hoch, Fernando Olivera Rocha, Secretario de Turismo del Estado; Ricardo Villarreal García, Presidente Municipal de San Miguel de Allende; Verónica Agundis Estrada, Diputada Federal; entre otras personalidades, se encargaron de brindar diversos regalos y el reconocimiento a la actriz.

“Agradecerle a Sarah Hoch, porque ella que organiza el festival, trabaja muchísimo y que me haya invitado y me haya hecho este honor, ya antes también me hizo un homenaje y siempre me ha impresionado la mujer, como trabaja y me parece sensacional, Sarah este aplauso es para ti”, manifestó la homenajeada.

Durante su reconocimiento, se proyectó en la pantalla del escenario principal, una semblanza del trabajo que ha realizado Isela Vega, en sus más de 100 películas y programas de televisión, además de que se le entregó un rebozo hecho por artesanos mexicanos y la Cruz de Plata, máximo galardón que otorga el GIFF.

Isela Vega Durazo, ganadora de 5 premios Ariel, actriz en más de 150 películas, cumplirá 78 años de edad el próximo 5 de noviembre.

Muchas gracias, es un lugar maravilloso y mágico. Me emocionas y te adoro San Miguel. Isela Vega