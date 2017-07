DEL RINCÓN TROVERO

Fue una gran sorpresa para mí encontrar hace quince días en una importante tienda departamental de la calle 63 que tiene un bien surtido módulo de venta de discos compactos, un disco con canciones dedicadas a varios lugares del Estado de Guerrero y que fueron compuestas por un autor llamado José Agustín Ramírez Altamirano, entre las que están como muy significativas las llamadas “Por los Caminos del Sur”, “La Sanmarqueña” y “Acapulqueña”, aunque el repertorio completo del disco incluye otras 21 canciones interpretadas por un notable cantante guerrerense llamado Fernando Rosas y por un dueto llamado “Caleta” (los guerrerenses Enrique Rosas y Benjamín Galeana). ¿Y porque buscaba yo estas canciones desde hace muchos años?

Por esas vueltas que da la vida, de ingeniero civil especializado en la ingeniería de suelos me convertí en promotor cultural y en conductor de programas musicales de radio y en un incesante buscador de los discos para darle animación musical a mis programas de radio, lo que me hizo ser constante buscador de discos con las canciones que me parecía que podrían ser del gusto de mis oyentes (preferentemente esas canciones y melodías que los jóvenes de hoy han etiquetado como “viejitas”, pero que tienen un encanto incomparable).

Y aquí viene lo sorprendente: hace dos semanas, andando en el centro algo sobrado de tiempo antes de dirigirme a la estación de radio del Instituto Mexicano de la Radio que se localiza frente a la Ex Penitenciaría, pasé por la puerta de esa tienda departamental de la calle 63 (entre las calles 54 y 56) y de inmediato me dirigí al segundo piso donde está el módulo de venta de discos, y como estoy algo familiarizado con la manera como se exponen los discos con la música que me gusta, de inmediato vi la portada de un disco con la leyenda de “Serie del Recuerdo” dedicado al gran conjunto jalisciense de “Los Hermanos Reyes”, y para pronto le pregunté a la amable señorita demostradora si había otros discos con esa misma leyenda?, y de inmediato me puso donde por lo menos había otros 25 ó 30, y tarde se me hacía para comenzar a revisarlos, y apenas iniciada esa agradable tarea, de pronto tenía ante los ojos el disco con las canciones guerrerenses de José Agustín Ramírez que tanto le gustaban a mi padre interpretadas por Fernando Rosas y el Duero Caleta. De inmediato aparté el disco antes de que otra persona pudiera verlo y se lo llevara (hubiera sido un supremo chasco en mi vida), y me puse a revisar la colección de la versión moderna en discos compactos (fueron hechos a principio de este año) de grabaciones que la marca de discos RCA Víctor (la del famoso perrito “Nipper”) hizo hace decenas de años y puso en discos de vinilo de los que se tocaban en las consolas familiares y en las radiodifusoras. Mi hermosa aventura del encuentro con estos discos, ahora con la marca de “Sony Music” (por esos arreglos económicos que se hacen entre sí las grandes empresas transnacionales de la diversión) se convirtió en la compra de un total de 15 discos del recuerdo todos muy bonitos y nostálgicos. Me parece un sueño que así haya concluido la búsqueda de estas bellas canciones de José Agustín Ramírez.







