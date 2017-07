Aseguran que Pemex es cómplice en huachicoleo

Petróleos Mexicanos (Pemex) es cómplice de que haya tomas clandestinas en el estado de Guanajuato, condenó el diputado federal panista, Miguel Ángel Salim Alle.



“Sigue habiendo una falla con Pemex, quien es el principal cómplice del huachicoleo. ¿Cómo se da cuenta la gente a que hora la presión del ducto sube o baja? ¿Quién se da cuenta? y más si tenía varios días”, cuestionó.



“Pemex es el primero que tiene que dar la alerta a la Procuraduría”, criticó.



Lo anterior con respecto a que este viernes se encontró una toma clandestina de combustible en un ducto de Pemex, ubicado sobre el bulevar Aeropuerto, a la altura de la colonia Fracciones de San Carlos.



La Policía Federal señaló que la Policía Municipal ya tenía resguardado el predio, pero no les había notificado que se trataba de una toma clandestina.



“Con todo respeto, el principal es cómplice Pemex y donde tenemos que checar; es la prueba que hay total impunidad en el tema del huachicoleo porque no hay castigo ni sanción. Ya es un descaro, ya no importa dónde es la toma ellos (huchicoleros) saben que no pasa nada”, mencionó.



Hace unos días el legislador presentó una inciaitiva de reforma legal para dar prisión preventiva de oficio a quienes son detenidos por portar armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y por robo de combustible.



La legisladora federal priísta, Bárbara Botello Santibáñez, señaló como una falta que la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL) no haya avisado de la toma.



“Seguimos lamentando el mal actuar de la Secretaría de Seguridad en el Municipio y en el Estado. Grave que se se diera cuenta la Policía Municipal y no haya dado aviso a las áreas competentes”.



“Guanajuato es uno de los estados con más robo de combustible y se ve claramente que no hay alguna coordinación con las autoridades estatales”, aseveró la Diputada.



Criticó que el secretario de Seguridad estatal, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, presumiera que el programa Escudo ayudaría a encontrar las tomas porque, dijo Botello, no ha solucionado el tema.



Ricardo Sheffield Padilla, diputado federal panista, también acusó complicidad de las autoridades en la toma clandestina hallada este viernes en el municipio.



Criticó que ésta se ubicara a kilómetro y medio de la base de la Policía Federal.



“Es el colmo de la inseguridad, se encuentra a nada de la base de la Policía Federal, incluso del mismo lado”, dijo.



“También es muy frecuentada por Fuerzas del Estado y elementos del Municipio, resulta increíble que se haya podido dar un delito con este nivel de flagrancia”, añadió.



Por último, reiteró su sospecha del involucramiento de autoridades del ámbito federal en el robo de combustible.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx