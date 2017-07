Deja Estado a León fuera de anuncios

El Gobierno del Estado excluyó a León de los anuncios de obra pública que ha colocado por toda la ciudad.



Con el argumento de que se trata de obras que se están haciendo con presupuesto estatal, en los anuncios o bardas pintadas sólo se hace referencia a que las pavimentaciones, remodelaciones o rehabilitaciones están a cargo del Gobierno que encabeza Miguel Márquez Márquez.



Sin embargo estas acciones también forman parte de las 400 obras que el 27 de marzo anunció el alcalde Héctor López Santillana.



Algunas de estas obras son la rehabilitación de los principales bulevares de la ciudad como el Morelos y el Hidalgo, así como mejoras a templos.



Am llevó a cabo un recorrido y constató que en algunas obras hay anuncios colocados por el Gobierno del Estado en los que no se incluye el logotipo municipal, aunque metros adelante hay otros anuncios del Gobierno leonés en los que sí incluye al de Márquez Márquez.



El área de comunicación social de Obra Pública del Estado aseguró que no se trata de un exclusión, sin embargo indicó que los manuales de imagen no contemplan la inclusión de los logotipos municipales en los anuncios que ellos hacen y esto aplica no sólo en el caso de León sino de todos los municipios.



“Pero finalmente vamos de la mano (con el Municipio en las obras)... Es una cuestión de formatos, no sólo con León sino con todos los municipios fuera de colores o de partidos”, informó la dependencia.



En tanto que el Gobierno municipal también a través del área de Comunicación Social informó que es instrucción del Alcalde que en todas las obras se dé crédito a ambos gobiernos.



“Como Administración Municipal respetamos el trabajo coordinado con Gobierno del Estado, mantenemos el logotipo de Gobierno del Estado tanto en la difusión de las obras, como en las mamparas y escenarios de los eventos.



“La instrucción del Alcalde es clara: respetar la relación institucional y la coordinación con Gobierno del Estado”, informó la autoridad municipal.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx