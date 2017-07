Fiebre Aftosa Humana en México

Esta semana, la Secretaria de Salud de Guanajuato confirmó 27 pacientes que sufrieron con síntomas la “fiebre aftosa humana” provocada por el Virus Coxsackie, enfermedad también conocida como de “boca, mano, pie”. En México en los últimos dos meses se han decretado al detectar brotes por este padecimiento “Alertas Sanitarias” en los estados de Tlaxcala, Oaxaca, Hidalgo, Estado de México y Tamaulipas. Días después las autoridades sanitarias de estas entidades federativas dicen que siempre no.



Vale la pena recordar que los virus son gérmenes diminutos formados por partículas genéticas, DNA o RNA, recubiertas de proteínas y que actúan como los secuestradores, invadiendo las células vivas y normales, usándolas para multiplicarse y producir otros virus como ellos. Esto puede dañar o incluso matar las células y enfermar diversos tejidos y órganos. La mayoría de las ocasiones nuestro sistema de defensa elimina los virus como ocurre por ejemplo con el catarro común.



Sin embargo, debemos reconocer que muchos otros virus han diezmado la población y nos han puesto en alerta, motivo por el cuál es obligatorio para todos los profesionales de la salud informar a las autoridades sanitarias cuando se conozca un caso. Ejemplos son el VIH-SIDA; Dengue; Virus Chikungunya; Virus Zika y Virus del Oeste del Nilo por mencionar los más recientes.



¿Las alertas emitidas y luego negadas de brotes por Virus Coxsackie ocultan algo que debiéramos conocer y que las autoridades sanitarias no consideran decírnoslo? Yo considero que no, pero a veces se dan respuestas fáciles al principio que no se soportan con datos después. En Guanajuato hace dos semanas el Periódico am informó sobre dos hermanitas leonesas que sufrieron la enfermedad y el Secretario Daniel Díaz ayer confirmó que de los 27 casos conocidos, 17 son de León, enviando un mensaje claro: la mejor manera de prevenir es teniendo una adecuada higiene de manos.



La Fiebre Aftosa Humana es una afección viral común que afecta por lo general a bebés y niños menores de cinco años y en ocasiones también alcanza a los adultos. Por lo general comienza con fiebre, falta de apetito, dolor de garganta y malestar. Uno o dos días después de que comienza la fiebre, se pueden producir llagas dolorosas en la boca (Aftas). Con frecuencia comienzan en el fondo de la boca, como puntitos rojos que se hacen ampolla y se pueden convertir en llagas.



En los dos días siguientes también pueden producir sarpullido con puntitos rojos, y a veces ampollas, en las palmas de las manos y plantas de los pies. Este sarpullido también puede aparecer en rodillas, codos, nalgas o el área genital. Se debe poner atención cuando las aftas o ampollas dolorosas no les permiten tragar líquidos, pues se pueden deshidratar, especialmente los niños pequeños.



El Virus Coxsackie se encuentra en las personas infectadas en las secreciones de la nariz y la garganta; el líquido de las ampollas y las heces fecales. Por lo que pueden contaminar a otros por contacto cercano; a través del aire como en la tos o estornudos; el contacto con las heces o con objetos y superficies contaminados. La probabilidad de contagio es mayor la primera semana.



El diagnóstico lo realizan los profesionales de la salud con base en la edad y síntomas del paciente; el aspecto del sarpullido en la piel y las llagas en la boca. Dependiendo de la gravedad de los síntomas se pueden tomar muestras de la garganta y las heces para verificar en el laboratorio la existencia del virus.



No existe a la fecha una vacuna para proteger contra los virus Coxsackie, pero las personas pueden reducir fácilmente el riesgo de infección al lavarse con frecuencia las manos con agua y jabón, especialmente después de cambiar los pañales y de ir al baño. Limpiando y desinfectando las superficies que se tocan frecuentemente y los objetos sucios, incluidos los juguetes.



Dado que en la mayoría de los casos no es una enfermedad severa, se dan medicamentos para aliviar el dolor y la fiebre. (Ojo: no dar aspirina a los niños). Mantener limpias las lesiones de la piel y una higiene adecuada bastan. La buena nueva es que este Virus por ahora no tiene la agresividad que deba preocuparnos, así que a lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón.

@ectorjaime