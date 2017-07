Hacia el 2018

El alma de los políticos tiene puesta la mira en el 2018, unos con la ilusión de llegar y otros con el pavor de salir. Actualmente, en el PAN, hay más aspirantes que nunca: Margarita Zavala, esposa del ex presidente Calderón; Ricardo Anaya, presidente del PAN; Juan Carlos Romero Hicks, senador y ex gobernador de Guanajuato; Luis Ernesto Derbez, ex canciller en el gobierno de Fox; Miguel Márquez Márquez, gobernador de Guanajuato; Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla; Ernesto Ruffo, senador y ex gobernador de Baja California, más los que se acumulen en los siguientes meses.



Desde su fundación, en la sede del Banco de Londres y México, el 16 de septiembre de 1939, el PAN ha tenido una relación disfuncional con el poder presidencial; no fue sino hasta1952 que se animó a postular candidato a la Presidencia de la República.



Su primer candidato, fue Efraín González Luna, para enfrentar al candidato del Revolucionario Institucional, Adolfo Ruiz Cortines. Pero, aquellos eran otros tiempos, en la actualidad son ocho aspirantes; todos ellos creen tener los méritos y credenciales para competir, triunfar y gobernar México.



El blasón albiazul ya se convirtió en un apetitoso y suculento manjar, a partir del triunfo de haber echado al PRI de Los Pinos; aunque, los panistas de cepa humanista y de visión laica, en su momento consideraban que su partido no había llegado a Los Pinos con el triunfo de Fox, porque el hombre de botas se había apoderado de la franquicia y era el foxismo el que llegaba al poder.



De cualquier manera, se generó un nuevo flujo de adherentes con diferentes matices, a veces doctrinarios y a veces estratégicos, sin olvidar la corriente de ultraderecha ligada a organizaciones confesionales y clericales, como el Yunque. Es claro que el PAN no está hecho de la misma harina…



“La relación disfuncional entre el PAN y el poder es genética”: Carlos Arreola. Algunos dirigentes del partido no han encontrado el justo medio de la correlación del Presidente de México y el Organismo Político y otros no han sabido distinguir entre política y religión. Pero, entonces, ¿para qué querrán llegar los personajes de marras a la Presidencia?



En el origen del PAN, en la configuración de fuerzas, se planteó un problema fundamental: definir el objetivo del Partido. Para el grupo clerical no había duda alguna: era la recristianización de la sociedad; los empresarios tenían fines más terrenales: veían al nuevo partido como un medio de presión y protección.



Por una parte, se aceptó en sus documentos fundacionales ser un partido político; pero, por otra, se omitió cualquier referencia a la lucha política o a la conquista del poder; púdicamente, se habló de “actividad cívica”, de intervención (sin especificar el tipo) en todos los aspectos de la vida pública. Estos santos varones estaban muy cerca de Dios y lejos de la política.



Pero, todo pasa y nada cambia… Lorenzo Meyer señala que: “El cambio de régimen político del año 2000 no produjo una mejora en la calidad de nuestra vida pública, pese a que el PAN, por más de sesenta años, descalificó al antiguo sistema autoritario, precisamente en cuanto a su alto grado de corrupción. Sin embargo, ya en el poder, el PAN terminó por presidir una trama tanto o más corrupta que la anterior”.



En las últimas encuestas de Bloomberg, sigue adelante López Obrador con 31 puntos; el PAN muy bien posicionado en segundo lugar con 27 puntos, Margarita Zavala y Anaya están casi tablas, arriba de los otros aspirantes; y el PRI en un tercer lugar con Osorio Chong a la cabeza de las predilecciones, pese a su poco carisma. El Presidente debe de seguir en la búsqueda del candidato ideal.



La verdadera lucha en la contienda para obtener la candidatura dentro del PAN se dará entre el presidente del partido, Anaya, y la esposa del ex presidente Calderón, Margarita.



¿Y, los demás? Bueno, no necesariamente los dos mencionados son los mejores: probablemente el más talentoso y preparado de todos es el ex gobernador Juan Carlos Romero Hicks; sin embargo, el apoyo del Yunque que lo impulsa no será suficiente para llegar, la lucha que sostiene es para darle presencia a esta corriente de ultra derecha y en su momento pedir su cuota a cambio de apoyar a Margarita o Anaya.



Miguel Márquez, mi gobernador de Guanajuato, es el más carismático de todos; si no el mejor, sí uno de los gobernadores mejor calificados y aceptados en México. Pero, se decidió tarde; de cualquier manera, el salir al balcón le dará presencia nacional. Es muy difícil que llegue, su pátina campirana le da simpatía pero no le da mundo ni cobertura nacional. Sin embargo, en su momento, también ofrecerá el porcentaje que traiga de apoyos a uno de los punteros, sin duda su apoyo apunta hacia Ricardo Anaya.



Entre más precandidatos haya, más se fragmentará el voto en la interna, y esto más favorecerá al presidente del partido.



El resto de los demás aspirantes están en el mismo tenor, de que saben que no llegarán pero venderán caro su amor, con la diferencia de que son menos talentosos y carismáticos que los dos de Guanajuato.



Mención especial merece Margarita Zavala, que es la que menos experiencia y trayectoria tiene. Su currículo no le alcanza, menos su talento. Su principal lastre es su marido, Felipe Calderón, el artífice de la declaración de Guerra contra el narcotráfico.



El ex mandatario presiona al PAN para materializar su objetivo personal: que Margarita Zavala sea la candidata a la Presidencia de la República. Calderón se ganó a pulso la fama de pendenciero; ahora, está obnubilado con la tarea de que su esposa tiene que ser la presidente de México. Se autonombró su operador político y a empellones chantajea y humilla a los actores de su partido que rechazan a los Calderón y Zavala.



Muchos de los que guardan la infausta memoria de la conducción de Calderón como presidente, lo señalan como un hombre colérico, maleducado y grosero… ha amenazado varias veces con renunciar a su militancia, para formar una nueva opción política, al igual que su esposa Margarita, si no se hacen las cosas como ellos dicen, imponiéndole sus intereses y tiempos a su partido.



Calderón, cada vez más desafiante, se ha instalado en la ruta del rencor, como en su momento lo definió Juan Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes y director del IMSS.



Algunos compañeros de su partido lo acusan de borracho y otros, de la oposición, de usurpador, como Victoriano Huerta. En fin, este lastre no le permitirá avanzar a Margarita, el desprecio que siente mucha gente del PAN por Calderón y el temor de que él sea la mano que mece la cuna impedirá la posibilidad de triunfo a la esposa del ex presidente.



En México, se vive una cruda realidad cotidiana inmersa en la violencia y la exclusión en sus formas más variadas; los jóvenes y los diferentes estratos sociales exigen un cambio de rumbo, los ciudadanos no creen en los partidos, aunque cada seis años renace la esperanza de algo nuevo. Ya tuvimos 12 años de alternancia, ha cambiado todo para que nada cambie, dijese Tomasi di Lampedusa, en el Gatopardo.

“Lo importante no es cambiar de amo, sino dejar de ser perros”: Manuel J. Clouthier.