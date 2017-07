La crisis del INE

Lo peor que puede pasar en un partido de futbol es que los contendientes y el público no crean en el árbitro; que aquel que se encarga de aplicar el reglamento no tenga credibilidad entre las partes. A un año de que inicie la contienda electoral quizá más importante de la historia (está en disputa el modelo económico), el Instituto Nacional Electoral (INE) es cuestionado por importantes actores políticos. En tiempos en que la corrupción rampante, el narcotráfico y la acumulación de la riqueza en pocas manos provocan incredulidad en el sistema electoral y alejan al elector, es cuando más es cuestionado el INE.



Parece que lejos está el IFE de José Woldenberg, pleno de confianza por todos los actores. Hoy, voces importantes en el escenario político nacional como Cuauhtémoc Cárdenas piden la renuncia del Consejo General del INE por su inmovilidad frente a las irregularidades en las elecciones en Coahuila y Estado de México. Pero veamos el contexto: de acuerdo con la Ley vigente, el INE sucede al IFE (Instituto Federal Electoral), así como éste sucedió a la Comisión Federal Electoral, -aquella que era propiedad del gobierno y del PRI y que inventó la “caída del sistema” para perpetrar el gran fraude electoral de 1988.



Con el nacimiento del IFE en 1997 se lograba por primera vez “ciudadanizar” al órgano electoral y fueron convocados expertos y académicos que comprobadamente no éramos miembros de partidos políticos (aunque muchos de ellos saltaron después a la vida partidista). Al crearse ya el INE se daban las condiciones para que un solo organismo electoral rigiera a los 32 organismos locales, para tratar de paliar ese error de diseño que redunda y dispersa la autoridad electoral y que permite que localmente los poderes locales de gobernadores influyan en Consejeros sobre el dictamen de los resultados de la elección.



El INE al nacer ganó influencia, pero hoy es tan sensible a la credibilidad ciudadana, tanto como la reputación de sus Consejeros. Me refiero no a los funcionarios públicos, que son contratados como trabajadores de los organismos electorales, sino a los miembros destacados de la ciudadanía -que probadamente sin influencia de los partidos políticos- son convocados a formar parte de los Consejos electorales. Con la designación de sus miembros, actualmente los partidos políticos presionan y acuerdan sus propuestas para formar los Consejos de los organismos estatales que son quienes dictaminan las elecciones.



Con los resultados de las elecciones en el Estado de México y en Coahuila se mostró la fragilidad del INE, pues los Consejos de los institutos electorales están formados precisamente por Consejeros con marcada influencia de los gobernadores locales como lo mostraron los currículums profesionales de algunos. Con su corto pronunciamiento sobre las enormes anomalías en esos procesos, ha entrado de nuevo el Instituto Nacional Electoral en una crisis que debe superarse pronto. Es cierto que el sistema electoral del INE es robusto, pero al final, los dictámenes y los votos sobre legalidad o nulidad de la elección están en manos de los organismos locales, que han sido designados por una Comisión que ha sido cuestionada por ex Consejeros Electorales como Jesús Cantú, por tener cercanía con el partido en el poder: el PRI.



Pero el INE ha tenido otros problemas, como los técnicos con el nuevo sistema de reportes contables “en línea” de los gastos de los partidos y que no funcionó adecuadamente. O la crisis que se presentó luego de que el Tribunal Federal Electoral obligó al INE a cumplir con la ley en relación con la campaña electoral anticipada del Partido Verde en el 2014 porque el INE no tomó las medidas oportunas ante la evidente violación de la ley electoral (televisión, anuncios de calle, cine minutos, regalos de bolsos escolares, boletos de cine, tarjetas de descuento, envolturas de tortillas, etc.).



La crisis ha continuado con los cuestionamientos incluso a sueldos de funcionarios del INE y recientemente con el nombramiento de los organismos locales electorales. Las críticas al INE han aumentado después de las elecciones del pasado junio, donde se han denunciado y documentado desvíos de programas sociales, compra de votos y las violaciones al tope financiero de campaña, posible preludio de la elección presidencial donde, además, los votantes optarán por tres candidatos esperándose una elección muy cerrada y que probablemente sea cuestionada por Morena de no ganarla.



Opino que el INE deberá por primera vez en elecciones estatales o presidenciables sacar la “tarjeta roja” (anulación de las elecciones), pues las “tarjetas amarillas” consistentes en multas millonarias siguen sin tener efecto. A nadie nos conviene un INE débil y en crisis. Reconociendo que ha sido frágil ante la embestida en general de los partidos políticos y en particular del PRI, lo que toca es hacerlo fuerte; lo que toca, ante la inminencia del partido, que jugadores y público, apoyemos al árbitro cuando ya el silbatazo inicial está próximo: julio del 2018.

José Luis Palacios Blanco es Director de la Universidad Meridiano



director@universidadmeridiano.edu.mx