Tetraquarks

Los resultados experimentales y los modelos teóricos desarrollados desde las primeras décadas del siglo XX produjeron en la década de los 70 del siglo pasado un resultado conocido como “Modelo Estándar” de la física, el cual explica con sorprendente precisión la estructura de la materia. De acuerdo con este modelo, todo lo que encontramos en el universo está formado a partir de un pequeño número de partículas elementales gobernadas por cuatro fuerzas fundamentales. Este modelo ha explicado exitosamente casi todos los resultados experimentales conocidos y ha permitido realizar predicciones con extraordinaria precisión.



Del mismo modo en que las miles de palabras de nuestro idioma español están construidas a partir de un pequeño número de letras del alfabeto, toda la materia del universo esta formada a partir de un pequeño número de partículas elementales. Estas partículas se clasifican en dos grupos QUARKS y LEPTONES y cada grupo consiste de seis partículas y sus respectivas antipartículas.



Los seis Quarks son: i) Up, ii) Down, iii) Charm, iv) Strange, v) Top, vi) Bottom. Los seis Leptones son: i) Electrón, ii) Electrón neutrino, iii) Muon, iv) Muon neutrino, v) Tau, vi) Tau neutrino.



Las cuatro fuerzas conocidas del universo son: i) Fuerte, ii) Débil, iii) Electromagnética, iv) Gravitacional. Cada una de estas fuerzas actúa a través del intercambio de paquetes de energía llamados “Bosones”. Los bosones para cada una de las cuatro fuerzas del universo son: i) “Gluón” es el bosón de la fuerza Fuerte que actúa en las fuerzas nucleares, ii) Bosones “W y Z” son los bosones responsables de la fuerza débil que actúa en fenómenos radioactivos, iii) “Fotón” es el bosón de la fuerza electromagnética, responsable de todos los fenómenos electromagnéticos, desde los imanes hasta la luz y ondas de radio, iv) “Gravitón” es el nombre del bosón responsable de la interacción gravitacional.



Es importante subrayar que aunque se menciona, la interacción gravitacional aún no forma parte del modelo estándar pues el bosón gravitón aún no ha sido descubierto, su existencia aún es hipotética. Por otra parte, el llamado bosón de Higgs responsable de la masa de las partículas, fue predicho por el Modelo Estándar y descubierto el 4 de julio del 2012. Aunque sabemos que el Modelo Estándar no está completo y que faltan aún muchas cosas por explicar como el origen de la “materia oscura”, es la mejor herramienta teórica validada experimentalmente de que disponen los científicos.



En particular sabemos que las partículas que fundan la materia, los núcleos, átomos, moléculas, etcétera, están constituidas en su más minúscula esencia por los Quarks y leptones antes mencionados. Por ejemplo: los núcleos atómicos están formados por protones y neutrones; sin embargo, estos protones y neutrones a su vez están formados por tres Quarks cada uno: Los protones están hechos de dos Quarks Up y un Quark Down, y los neutrones están hechos de dos Quarks Down y un Quark Up. Otras partículas como los Mesones están formadas solamente por dos Quaks: un Quark y un anti-Quark.



Desde hace 60 años los científicos han encontrado cientos de combinaciones de partículas formadas por dúos o tríos de Quarks; sin embargo, recientemente se han reportado combinaciones más exóticas como las partículas formadas por cuatro Quarks (dos Quarks y dos anti-Quarks) (ver: https://arxiv.org/abs/1602.07588). El análisis de resultados realizados en el Laboratorio Fermi en Estados Unidos desde julio de 2015 sugirieron la existencia de un tetraquark lo cual ha sido finalmente confirmado. El nombre de esta partícula provisionalmente es: X(5568), que en realidad se refiere a la masa de la partícula no en kilogramos, sino en unidades de energía (recordemos que Einstein mostró que masa y energía son equivalentes): 5568 Mega-Electron-Volts.

