Celebra Karla Silva libertad de expresión

“Hoy sabemos que el ex alcalde de Silao, Enrique Benjamín Solís Arzola, ordenó a través de Nicasio Aguirre Guerrero, ex director de la Policía Municipal, mandar callar a la reportera Karla Janeth Silva Guerrero y lesionar a la secretaria Adriana Palacios”.



Así lo expresó el asesor jurídico de ambas, Javier Angulo Novara, al concluir el juicio abreviado contra el ex funcionario.



Destacó que fue un proceso penal ejemplar, pues después de tres años de la comisión del acto delictivo, tuvo un cierre con seis sentencias condenatorias para los autores materiales y de escritorio.



“No se puede verificar otro caso idéntico en el país, es un caso único y por eso es muy importante. La agresión a reporteros es periódica, es un mal sistémico en el país, es un cáncer de toda la sociedad mexicana”, expresó.



Señaló que la finalidad de la justicia no es la cárcel, sino que haya verdad, reinserción social, que se reestablezca el tejido social y mandar un mensaje muy claro de que no se puede coartar la libertad de expresión.



Consideró que es terrible que un funcionario público mande callar a los reporteros, ya que se trata de un derecho constitucional.



“Se entiende que toda la sociedad, a través de la difusión pública de las disculpas de Enrique Benjamín Solís Arzola, tendrá el conocimiento de que él fue el responsable, de que él dio la orden y de que mandó callar y lastimar la libertad de expresión”, agregó el abogado.



Karla Silva dijo estar muy agradecida con cada uno de los compañeros periodistas que la acompañaron en el largo proceso.



Recordó que cuando ocurrieron los hechos no tomó una decisión sobre qué hacer, sino que de forma impulsiva fue a denunciar, teniendo en cuenta que es un derecho de toda víctima de un delito.



Abundó que lo logró, pues ella siguió con su trabajo y ayer se sentía bien y muy tranquila con el resultado de tres años de seguimiento del caso.



“Creo que esto debe ser también un mensaje importante para aquellas autoridades que quieran hacer mal uso de los recursos públicos, mal uso del cargo que están desempeñando para callar a un reportero que sólo hace su trabajo con honestidad y responsabilidad”, destacó.



Asimismo, hizo un llamado al gremio periodístico para permanecer unidos, ya que ello permitió que todo esto concluyera de manera satisfactoria.



Finalmente Verónica Cruz Sánchez, directora de la asociación civil Las Libres, indicó que este caso es el significado de prevención de otros casos iguales en contra de periodistas o defensoras de derechos humanos.



Cabe destacar que el asesor jurídico indicó que Karla y Adriana quedarán sin apoyo de seguridad personal en los próximos días, pues aseguró que Solís Arzola ya no representa una amenaza para ninguna, ni para él.



Publica disculpa

Como parte de la sentencia que le fue impuesta el jueves, el ex alcalde de Silao publicó ayer una disculpa en el periódico Correo. El texto señala:



“Yo, Enrique Benjamín Solís Arzola, ex presidente municipal de Silao (2012-2015) ofrezco disculpas por haber lastimado y amenazado a la periodista del periódico El Heraldo de León, Karla Janeth Silva Guerrero y a su compañera Adriana Elizabeth Palacios. Con ello lastimé la libertad de expresión. Hechos ocurridos el 4 de septiembre de 2014”.