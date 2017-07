Javier Duarte otra vez al banquillo

Durante la audiencia de vinculación a proceso en la que comparecerá Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, se podría definir a qué centro de reclusión federal será enviado.



En la diligencia de formulación de imputación, el juez de control Gerardo Moreno García, del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Norte, le dictó prisión preventiva de oficio por el delito de delincuencia organizada y justificada, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, al considerar que existe riesgo de que Duarte se evada de la justicia.



En su determinación, el juez ordenó que permaneciera ingresado en el Reclusorio Norte hasta hoy, diligencia en la que el Ministerio Público indicará qué tipos de prueba ofrecerá para demostrar los dos delitos que se le imputan al priísta.



Tanto el imputado como su abogado, Marco Antonio del Toro, presentarán argumentos y pruebas de descargo para demostrar la inocencia del ex mandatario.



Hasta ahora se tiene conocimiento de que la defensa llamará a declarar al testigo de la PGR, Alfonso Ortega López, ex abogado del imputado y quien fuera señalado por la propia procuraduría como uno de sus principales prestanombres.



Anteriormente, Duarte y su abogado cuestionaron a los fiscales de la PGR para dejar constancia de que la imputación que realizaban estaba sustentada principalmente en declaraciones de Ortega López, quien incluso tenía una orden de aprehensión, cancelada a cambio de colaborar con toda la información que tenía sobre las operaciones del ex gobernador.



El abogado Marco Antonio del Toro anunció que solicitará su comparecencia para ser interrogado por el equipo de la defensa.



El juez de control deberá analizar los argumentos de la PGR y de la defensa para decidir si lo vinculará o no a proceso por los delitos que le imputan los fiscales.



De ser vinculado a proceso, podría ser enviado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ayala, Morelos. A decir de la PGR, es el penal en el que hay espacio y está mejor equipado para atender los padecimientos médicos del ex gobernador, quien presenta hipertensión arterial, hígado graso y ansiedad.



Una vez determinado el centro en el que permanecerá durante su proceso, y desde el cual presenciará las audiencias en el Reclusorio Norte a través de videoconferencias, el Ministerio Público deberá indicar cuánto tiempo necesita para realizar la investigación complementaria en la que perfeccionará sus pruebas.

Llega titular de SEIDO a audiencia de Duarte

Israel Lira Salas, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), arribó esta mañana a la sede del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde en unas horas comparecerá Javier Duarte.



El funcionario llegó en una camioneta de la Procuraduría General de la República (PGR), escoltado por otro vehículo y una motocicleta, en punto de las 8:00 horas de este sábado e ingresó al estacionamiento del área de juzgados federales.



A las 10:00 horas se tiene programada la audiencia de vinculación a proceso del ex Gobernador de Veracruz ante el juez de control federal Gerardo Moreno García.



La acusación que presentó la PGR contra Duarte en los tribunales, por delincuencia organizada y lavado de dinero, no es producto de una indagatoria de la SEIDO, sino de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.



Sin embargo, antes de ser funcionario de la PGR, Lira Salas se desempeñó como Director General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera, el área que inició la investigación de la presunta red de lavado del veracruzano y la que presentó la querella en su contra. (Agencia Reforma)

