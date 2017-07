PGR cuenta con 19 pruebas contra Duarte

Para la audiencia que tiene este sábado el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene 19 pruebas con las que sustenta la acusación por delincuencia organizada y "lavado".



La prueba identificada con el número 19 consiste en la fotografía de Duarte, de acuerdo con el expediente, del que se desprenden otras pruebas como entrevistas con las personas cercanas al ex mandatario que formaron parte de su círculo de supuestos prestanombres, además de escrituras de bienes inmuebles adquiridos, documentos de compra-venta de inmuebles, dictámenes de contabilidad y estados de cuenta.



Duarte comparece este sábado por segunda ocasión ante un juez de control para escuchar si se le vincula o no a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita que le imputó la PGR.



En la audiencia se podría definir a qué centro de reclusión federal será enviado el ex mandatario para continuar con su proceso, y el Ministerio Público indicará qué tipo de prueba ofrecerá para demostrar los dos delitos que le imputa al priísta.



Tanto Duarte como su abogado, Marco Antonio del Toro, presentarán argumentos y pruebas de descargo para demostrar inocencia.







- 38.5 millones de pesos se le ha podido acreditar a Duarte. Menos de 10% de los 438 millones que le imputa la PGR.

