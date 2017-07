¡Alerta! No uses estas cremas

La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre las cremas BellaCream y UpSize, que se publicitan como productos que aumentan el busto y se anuncian en internet, redes sociales y portales de venta.



BellaCream adicionalmente promete aumentar el tamaño de los glúteos.



El organismo regulador enfatizó que la publicidad de BellaCream y UpSize atribuye cualidades propias de un medicamento y el producto carece de registro sanitario que garantice su seguridad, calidad y eficacia, por lo que se identifica como publicidad ilegal de un producto sin evaluación por parte de la autoridad sanitaria.



La Cofepris alertó que puede tratarse de productos riesgosos en su uso, al considerar las cualidades terapéuticas que les son atribuidas y la falta de evaluación y evidencia científica.



Ambas cremas se venden ilegalmente por medio de internet en diversas plataformas como Facebook y Mercado Libre.



"Como crema para aumentar los senos y considerando los beneficios que le son atribuidos, la crema mencionada debe contar con un Registro Sanitario emitido por la Cofepris al no haberlo obtenido, esta autoridad sanitaria concluye que el producto no cuenta con estudios que garanticen su seguridad, calidad y eficacia de uso", dejó en claro.



Detalló que además del aumento de tallas en el busto, las cremas prometen reducción de la apariencia de las estrías en la zona del pecho, otorgamiento de firmeza, devolución de elasticidad a la piel evitando la aparición de nuevas estrías, reducción del proceso de envejecimiento, corrección de la forma de los senos, efectos permanentes e incluso alivio de los dolores que surgen con la menstruación.



"La empresa que produce, comercializa o distribuye el producto debe presentar el aviso de funcionamiento y acreditar las buenas prácticas de su fabricación, además de someter la evidencia de seguridad y eficacia del producto para evaluación de la autoridad sanitaria, así como obtener un permiso de publicidad previo a su difusión, que en el caso no se ha obtenido", puntualizó sobre ambos productos.



Insistió en que ni Bella Cream ni UpSize deberán ser comercializados ni distribuidos por servicios de paquetería y mensajería con servicios nacionales o internacionales, pues de lo contrario serán acreedores a las sanciones administrativas que resulten procedentes, las cuales pueden ser superiores al millón de pesos por infringir la regulación sanitaria vigente.

