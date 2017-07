Registra Citibanamex fallas en servicios

Citibanamex registra fallas en cajeros y pagos con tarjetas.



Desde las 11:00 horas usuarios de redes sociales reportaron las fallas en los servicios que ofrece Citibanamex en diversos puntos del País.



De acuerdo con los reportes, en cajeros automáticos y en sucursales la disposición de efectivo no es posible.



Además, algunos cuentahabientes informaron que el sistema de pagos con tarjeta en diversos negocios es rechazado.



"Banamex no tiene disposición de efectivo, ni puede uno pagar con tarjeta... Alguien que avise cuando se restablezca!", escribió @PedroReynosoL.



"@ContactoCitibmx ¿en cuanto tiempo puedo disponer?, Cajeros banamex y ATM red no están dando el servicio de retiro", cuestionó otro cliente del banco.



Por su parte el banco informó que ya se encuentra dando mantenimiento y que los servicios serán restablecidos totalmente el lunes.



"En este momento estamos llevando a cabo acciones de mantenimiento en nuestros sistemas, lo que genera las inconsistencias que nos reportas, te informamos que los servicios estarán totalmente restablecidos a partir de las 07:00 am. del día lunes 24 de julio del 2017. Muchas gracias por su comprensión", informó a tráves de Twitter.

