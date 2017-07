Aplauden peatones ampliación de banqueta

Para dar más espacio a los peatones, la banqueta de la calle Allende, casi esquina con Morelos, en la Zona Centro de la ciudad, fue ampliada temporalmente con la colocación de trafitambos.



Esta acción ha sido bien aceptada por la gente que transita por esos rumbos, incluso un agente de Tránsito está en el lugar para guiar y prever cualquier accidente.



Se estuvo en el lugar durante cierto tiempo y al preguntarle a al gente que transitaba qué les parece esta opción mencionaron que es una buena idea.



“Si nos ayuda, porque luego ni podemos pasar, hay mucha gente y está el riesgo de que nos atropellen si nos bajábamos, pero con estas cosas (trafitambos) ya es más seguro”, mencionó un trabajador.



Durante el tiempo que se observó, decenas de personas pasaban por el lugar, incluso un señor con una motocicleta que aparentemente no servía pasó sin problemas por debajo de la banqueta sin afectar tránsito vehicular o peatonal.



“Es bueno que amplíen la calle, cuando vamos por los niños de la escuela se junta mucha gente y las calles están bien chiquitas, así ya pasamos todos y no pasa nada”, señaló un ama de casa en compañía de sus hijos.



En la página de internet de am se realizó una encuesta para conocer qué otras calles deberían hacer lo mismo; las opciones eran Nicolás Bravo, Zaragoza o Aldama (en el tramo de Quintana Roo y Manuel Doblado) y hasta ayer (domingo) con 40% cada uno, estaban empatados Zaragoza y Aldama, teniendo a Nicolás Bravo con un 20%.

