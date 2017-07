Evaluaciones

Mientras que a los escolares y estudiantes de distintos grados se les evalúa y pasa al siguiente grado de acuerdo a los resultados obtenidos, la clase política se supone merecedora de un “pase automático” en su carrera por otros puestos públicos y no se someten a ningún escrutinio como no sea el de su propio grupo político o el de los padrinos o madrinas que los apoyan. Así tenemos al presidente municipal que siente que puede ser reelecto, al regidor que pretende una diputación local, al local que quiere ser federal y así sucesivamente. El caso es no despegarse de la ubre presupuestal dado que perdieron el hábito del ejercicio profesional en el competido mercado laboral abierto y sufren por la incertidumbre de quedar desempleados del gobierno.



Como estamos a menos de un año de las próximas elecciones abundan las proyecciones, elucubraciones, y candidaturas disfrazadas de toda la pléyade de políticos de todos los niveles y todos los partidos que se postulan o quieren ser postulados y que repiten siempre las consabidas consignas… “no he pensado en ello”, “estoy ocupado en mi encargo” y otras similares para distraer a la opinión pública sobre sus futuras aspiraciones. A diferencia de los estudiantes, maestros y otros profesionistas, no se le evalúa al ingresar a un puesto ni se les examina al concluir un ciclo, es suficiente estar bien con las cúpulas y no dejar de “grillar” dentro de los círculos partidistas.



No olvido una entrevista que tuve con un alto funcionario de la secretaría de educación estatal que recibió una llamada telefónica durante esta y charlaba libremente de sus planes y estado actual dentro de la administración cuando lo interrogaban al respecto. Supe de una funcionaria municipal celayense que rompió en llanto cuando supo que no había sido seleccionada para continuar en un puesto dentro del ayuntamiento. Sabemos de funcionarios de otros municipios que han sido despedidos a punta de golpes y empellones y de muchos otros reseñados en los medios de comunicación como abusivos de la confianza que el pueblo les otorga y siguen tan campantes en otras encomiendas, gozando del sueldo oficial y sin pagar sus culpas.



¿Recuerda usted el gran activismo ciudadano desplegado para obligar a las cámaras para legislar la iniciativa de ley tres de tres? En resumen esta propuesta señalaba los siguientes puntos: 1.- Declaración patrimonial: Cuanto tienen. Los funcionarios deben declarar todos los bienes que poseen según el giro de su negocio y lo que han conseguido según su sueldo de funcionario público. 2.- Historial y red de contactos que tienen. A quien le compran, a quien le venden, a quien le prestan, a quien le deben.3.- Declaración fiscal, gasto mes por mes, declaración anual y la responsabilidad de que paguen impuestos como cualquier otro ciudadano.



Resulta que apenas el mes pasado la Suprema Corte de Justicia falló en contra de esta iniciativa ciudadana pues, al decir de los ministros ponía en riesgo la seguridad del funcionario que revelara sus bienes. De modo que de nada sirvieron los cientos de miles de firmas de ciudadanos libres y sin partido que se presentaron ante el congreso.



ADENDA La Asociación de ex alumnos de la UNAM en el estado invita a todos los interesados a la presentación del libro: DESARROLLO RURAL E IDENTIDADES “Una diversidad de experiencias en México” que presentará su Coordinador el Dr. en Sociología Rural Alberto Valdés Cobos, maestro de la Universidad de Guanajuato, el jueves 27 de julio a las 7 pm en el salón Puerta de Oro del Bajío de la Casa de la Cultura de Celaya, entrada libre.

