La montaña equivocada

Qué bonito es avanzar, conocer, construir castillos, reparar guaridas, justiciero ponerte el antifaz en la absoluta certeza de que los límites son impuestos por uno mismo, tal vez por eso se dice: el cielo es tu techo. Cuan animosas suelen ser estas frases sobre todo cuando se sueña y en ese sueño se hace, se establecen metas y objetivos. Se planifica y se comienza a andar, más en este virus de la prisa a veces el caminar suele ser tan rápido que no nos permitimos levantar la vista, aunque sea de vez en cuando, para evitar llegar a la cima de otra montaña que no era la anhelada.



Quizá en algún lugar de nuestro cuerpo existe ese bicho que nos incita alpinistas, invitándonos a subir montañas, escalar barrancos, colgar puentes y sogas en los desfiladeros en un ansía inocente de que quizá ahí los aromas sean diferentes; o tal vez suponer que al posar la planta del pie, en ese deseado escalón se viva la plenitud que invadirá nuestro ser parar saciar la copa del anhelo. Tal vez te imaginas gigante perfecto contemplando la faz de la tierra ensalzado. Quizá fantaseas un glorioso en dorado, mirando pequeño al mundo para dedicarte a saborear la profunda satisfacción de llegar a la meta.



¿Más existe una verdadera culminación? O la vida es un continuo subir y bajar, preparar maletas, soltar, perder, gastar. ¿Qué meta es mejor que otra? ¿Cuál es la buena? Creo que ésta es la época del muy rápido, de las carreras. Por eso sin querer y queriendo vamos tan veloces que ni cuenta nos damos hacia dónde o con quién vamos entonces es cuando el tropiezo se da, se cae el telón y en un tris tras miramos que la subida fue como espuma en refresco viejo, unas cuantas burbujas para después obtener una liquida, vieja y dulzona bebida. El trote fue tan tenaz que nunca nos dimos cuenta de tantas cosas, de esos queridos seres que a nuestro paso eran borrados por este rapapolvo.



Me queda claro que en esta rapidez la ciudad se transforma, cambia todos los días, más vehículos, más personas, más fábricas, más opciones y en esas decisiones nuestro libre albedrío juega un papel determinante para decidir cómo y hacia dónde apuntalar nuestros afanes. Entonces llega sincera la lección que sin reclamo dice anota, desde ahora transparentar nuestros reales anhelos decir sí cuando el SI me llena el espacio, ser rotunda en mi negativa cuando el sentido común me marca deslinde, evitar caer en el acuoso tal vez que nunca dice nada, ni compromete. Darle la cara al viento, respirar lentamente, sin víctimas ni victimarios. Asumir mi papel, sin bombos ni palillos, reírme de la vida, de las ambiciones y desdenes. Hoy le invito amable lector para que cada uno, desde nuestras trincheras, vayamos a nuestro ritmo y hagamos de este paso un delicioso batido de risas con chocolate, de llanto con fresa, de silencios con vainilla y sobre todo le deseo que no vaya por donde fue esta escritora, que por caminar de prisa sin levantar la vista llegué a la dirección equivocada.



Disfrute las lluvias, los baches, el lodo que nadie le desdibuje su amplia sonrisa.

Comentarios:papeleria_velia@hotmail.com

