Se quedan sin agua

Desde el pasado miércoles los habitantes de la colonia Fovissste no tienen agua porque un rayo provocó una descarga eléctrica y dañó su bomba.



Por el hecho, ninguna de las mil 135 casas que conforman esta colonia tiene el servicio.



El sábado comenzaron los trabajos de reparación, de 6:30 pm a 8:00 pm., hubo agua, pero hasta ayer ya no hubo otra vez, por lo que la gente se ha visto afectada.



Para cubrir los gastos de mantenimiento y reparación, la sociedad de colonos, dirigidos por Pedro Téllez han pedido una cooperación de 100 pesos por casa o departamento, para solucionar este problema que afecta a todos los habitantes.



“Se ha estado haciendo un perifoneo por la colonia para que la gente se una y podamos resolver el conflicto; no es cuestión de nosotros, son cosas de la naturaleza y ahora pedimos el apoyo de todos los que vivimos aquí”, señaló el presidente.



El costo que tendrá la reparación de la bomba y las tuberías de 150 metros de profundidad asciende a 66 mil pesos, y la asociación señaló que 250 casas están deshabitadas y 350 son rentadas a estudiantes, algunos por las temporadas ya no están, por lo que la ayuda ha llegado a cuentagotas.



Para intentar ayudar, el presidente de colonos fue a presidencia a externar su problema y la ayuda que le brindaron fue enviarle unas pipas con agua que llegaron el viernes a la colonia para surtir a los habitantes del líquido vital, sin llenar aljibes o tinacos.



“Sí es un grave problema, tenemos que juntar el 60% de lo que sale la reparación para que los técnicos nos vengan a ayudar, yo no tengo aljibe y tuve que pedirle a un vecino que me regale agua para mis perritos, aquí la exhortación que hago es que como colonos nos unamos, cooperemos y así poder solucionarlo” mencionó.



Otra invitación que hace a los colonos es que no desperdicien el agua y que denuncien a vecinos que hagan mal uso de ella, para hablar con ellos y crear conciencia de su uso responsable.



En las oficinas del “Catra”, la asociación de colonos recibe el apoyo en horario de oficina (9 am a 2 pm y de 4 a 7pm).





❱ ❱ Sí nos afecta de muchas maneras, principalmente en el ámbito de la limpieza, no podemos asearnos o lavar la ropa, esperemos que los demás (vecinos) también aporten para que pronto se solucione. ❰ ❰

Annel Granados



Vecina de la colonia