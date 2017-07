Acusan opacidad en una comunidad

Ángel Centeno Morales, habitante de la comunidad del Comedero Grande, aseguró que desde hace tiempo tienen un problema con 700 hectáreas de terreno que pertenecerían a integrantes del ejido.



“Hacen malos manejos. El ingeniero de la procuraduría agraria de Valle de Santiago midió el terreno de manera desordenada, dejando 200 hectáreas sin medir; el Gobierno del Estado le compró esas tierras al ejido”, dijo.



Manifestó su inconformidad al decir que un grupo de ejidatarios han estado realizando dichos movimientos.



“El terreno que es de la hacienda de San Pablo del Comedero que le pertenecían a Jesús Soto y Armando Obregón. Eran 2,547 hectáreas las que le pertenecen al ejido, pero mañosamente de las 700 que estaban en conflicto se van a entregar 500 al ejido nada más”, expresó.



Además, dijo que la Procuraduría Agraria de Valle de Santiago tiene que entregar lo que corresponde pues en caso de no hacerlo abrirá un juicio ante el tribunal agrario



“Yo tengo que abrir un juicio también aparte porque a mí me dejaron sin medir el terreno, ¡no me quieren medir! El comisariado dijo que no, entonces tengo que hacer uso de todos los recursos ante medios de comunicación y dependencias de Gobierno”, finalizó.

