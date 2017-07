‘Olvidan’ vigilar panteón

Luego de que la imagen de lo que parecía un ritual de brujería circulara por las redes sociales, am se dio a la tarea de preguntar a trabajadores del panteón municipal sobre la vigilancia y la seguridad en el lugar.



“Esas cabezas de puerco son las que se les dan de comer aquí a los perros, pero la gente maldosa agarró esa y hizo ahí sus cosas”, explicó uno de los trabajadores del recinto.





Sin vigilancia

Empleados del lugar quienes pidieron permanecer en el anonimato, dijeron que no se cuenta por el momento con un velador y tampoco hay alumbrado.



“Ahorita todavía no hay porque anteriormente con el velador que estaba, el cual ya falleció, lo golpearon y lo dejaron mal. Ese siempre ha sido el problema; los ‘marihuanos’ se brincan en las noches”, declaró un empleado.



Mencionaron que en próximas fechas se espera coloquen la luz.



“Parece que en la semana que viene ya pondrán la luz, ya están los cables, pero todavía no la ponen”, explicaron.



Aseguraron que hay pandillerismo y vandalismo en la zona.



“¿Quién dijo que no había vandalismo? Entonces, los vidrios de las capillas quebradas, ¿qué son?”, concluyó uno de los trabajadores del lugar.