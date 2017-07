Serán familia homoparental

Samuel Hernández y José Manuel Vázquez son dos irapuatenses que contraerán matrimonio el próximo mes y formarán una familia homoparental.



“Seremos una familia pues dentro de la relación tenemos una niña de un año nueve meses”, aseguraron.



Para poder casarse, debieron llevar a cabo un proceso legal largo para conseguir un amparo.



“Se hizo una solicitud al registro civil, la cual fue denegada y de ahí el licenciado metió un amparo que se fue hasta el estado de Guanajuato. Allá nos resolvieron y dieron el veredicto de que nos casáramos”, compartió Samuel Hernández



Como consejo a las parejas el mismo sexo que se encuentran en espera de una respuesta por parte de las autoridades, José Manuel Vázquez pidió no se rindan y sean pacientes.



“Es de no desesperarse, aunque no es fácil no hay imposibles, esto ha ido evolucionando desde hace mucho, por ejemplo, antes no teníamos tantos medios de comunicación como ahora y eso es una ventaja”, recalcó.



Por su parte Samuel Hernández manifestó “Desgraciadamente estamos en un país donde hay un protocolo y lo tenemos que seguir, esto de los matrimonios gays todavía no es bien aceptado, no se nos da la libertada de contraer matrimonio libremente”.



Además dijo respecto a la educación de su hija de un año 9 meses que le enseñara los valores y principios que él tiene.



“¿Cómo la vas a educar? ¿Qué principios le vas a enseñar? Me preguntan. Yo digo: independientemente de si eres gay o heterosexual las personas tienen sus principios y valores”, explicó.



Resalto que mantendrán una buena comunicación con su hija pues si llegara a sufrir algún tipo de burla.



“Nos dicen que se van a burlar de ella, pero el bullying siempre ha existido (...) aquí lo importante es la comunicación que tengamos con ella, pensamos explicarle por qué tiene dos papás y vamos a prepárala para esas situaciones”, finalizó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx