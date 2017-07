Corren a futbolista por fallar penalti para ascender

Gerardo Corvalán, ex defensa del Gimnasia Mendoza de la Primera B Nacional de Argentina fue echado por la directiva del club luego de que fallara un penalti que pudo significar el ascenso del equipo al máximo circuito.

"No me voy, me echaron. Me dijeron que no me iban a renovar, que no me iban a tener en cuenta. Me lo comunicó Julio Díaz, primero me pidió el departamento y le pregunté si no me iban a renovar y dijo que no, que lo había decidido la Comisión", señaló al medio Ovación 90 Corvalán.