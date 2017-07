Peor imposible para la Fiera

Primero fue Pachuca en el Apertura 2016 y Clausura 2017; anoche no fueron los Tuzos sino Atlas el que llegó al Estadio León y el resultado no cambió, pues por tercer torneo consecutivo, La Fiera abrió la temporada con una dolorosa goleada.

Un marcador de 3-0 fue el que permitió a los rojinegros sumar sus primeros tres puntos del torneo y en calidad de visitante, sin ser espectaculares pero sí muy efectivos ante unos Verdes que no se entendieron y menos reaccionaron ante el equipo que tenían frente a ellos.

Atlas los puso contra las cuerdas muy pronto en el juego, pues apenas al minuto 3 y aprovechando la endeble defensa que cubría el arco, Brayan Garnica centró al área desde la banda derecha, Juan Vigón llegó solo de atrás y remató de cabeza horadando la portería de Yarbrough que se lanzó tarde a su poste derecho.

Esta era apenas la primera jugada de peligro de los jaliscienses que a diferencia de León con Andrés Andrade y un par de disparos de larga distancia de Diego Novaretti y Alan Cervantes en el primer lapso, no perdonaron.

En general, el cuadro de Javier Torrente se notó impreciso durante todo el partido, poco compenetrado y hasta falto de ritmo, factores que sólo permitieron prever la noche tan complicada que le esperaba a los Esmeraldas en el complemento.

Esto a pesar de que al 58’ de acción, Juan Cornejo estuvo a nada de vencer el arco de Jonathan Estrada con su disparo, el balón se le escurrió entre las manos al arquero rojinegro y Boselli volvió a rematar en el área pero con muy mala fortuna, pues su disparo lo estrelló en la humanidad de Jaine Barreiro.

Segundos después, León tuvo una nueva oportunidad de igualar el tanteador, pero Estrada salió a tiempo para detener el buen remate de cabeza de Álvaro Ramos.

Desafortunadamente, al 59’, Diego Novaretti derribó a José Madueña en el área y José Alfredo Peñaloza, acertadamente, marcó la pena máxima y mostró la tarjeta roja al defensor argentino, de nuevo con problemas en el arranque del torneo.

Alustiza cobró de buena forma el penal y puso así el 2-0 en el marcador para la escuadra visitante que cinco minutos después, aumentó la ventaja con la anotación de Milton Caraglio.

Clifford Aboagye hizo una gran jugada en los linderos del área, con un par de amagues abrió el balón a Vigón que se había escapado de la marca de Cornejo, éste envió el balón al área para Caraglio que remató sin marca alguna y venció a Yarbrough.

La afición comenzó a irse cuando faltaban cinco minutos para el final del duelo, una reacción normal ante la derrota, ante el arranque de un Apertura 2017 que no dio una buena primera impresión.