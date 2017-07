HBO Go falla en nueva temporada de Game of Thrones

HBO Latinoamérica reconoció que algunos usuarios tienen problemas para acceder a HBO Go y sintonizar Game of Thrones por internet.



"Game of Thrones sigue siendo un fenómeno televisivo mundial. Es por eso que lamentamos que algunos de nuestros suscriptores estén teniendo dificultades para disfrutar del más reciente capítulo a través de HBO Go", informó la empresa en su cuenta de Twitter.



Agregó que trabajan en una solución a largo plazo para ofrecer una buena experiencia a los usuarios.



La semana pasada, en el estreno de la nueva temporada de Game of Thrones, HBO reconoció que su plataforma de internet presentó problemas a causa del exceso de usuarios que esperaban ver la serie.



Además de la plataforma online, la serie puede verse a través de los canales de televisión de paga HBO y Cinemax.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx