La Olla: Las actas ultrasecretas

Oscuridad en las minas

Qué secretos esconderán las actas de la Fundación de los Pueblos Mineros de Guanajuato –Fundemin-.



¿Será que incluyen estrategias de seguridad? O no aplica la Ley de Transparencia en Turismo del Estado. El caso es que Fundemin gasta nuestros impuestos –más de 140 millones de pesos- como quiere, en lo que quiere y sin exhibir cuentas a los guanajuatenses aunque se las pidamos.



Por lo menos tres integrantes de la Junta Directiva de Fundemin aseguran que jamás han sido convocados a asamblea y no han recibido un informe de la fundación de los pueblos mineros.



Incluso Ricardo Betancourt planea renunciar a Fundemin, dijo uno de sus colaboradores, “no está de acuerdo cómo gastan los recursos públicos”. La misma fuente dijo que nunca ha sido convocado a asamblea.



El invento de Fundemin es del exgobernador Juan Manuel Oliva, experto en malgastar nuestros impuestos. La formó poquito antes de irse, en octubre de 2011, con el fin de impulsar los pueblos mineros Pozos y La Luz. Lo malo fue que dejó establecida una asociación civil más oscura que una boca de mina.



Supuestamente la autoridad de la fundación es la asamblea de socios y la junta directiva. Y escrito está que por lo menos deben reunirse dos veces al año.



A periodistas de am sólo les falta buscar las actas de asamblea dentro de las minas así que empezamos a dudar que existan y que los integrantes de la junta directiva sean los mismos desde el 2011.



Confirmamos que tres “presuntos” directivos de Fundemin nunca han sido invitados a asambleas y tampoco son tomados en cuenta a la hora de gastar el dinero. Uno de ellos dijo que “dos o tres veces nos hemos reunido”. De la directora, Adriana María Cortés, dice Turismo que se fue pero no hay manera de saber si regresó.



Hace quince días comenzamos la tarea de conocer las actas de la Fundación que ha gastado poco más de 140 millones de pesos en restaurar Pozos y La Luz.



La primera puerta fue el portal de la Secretaría de Turismo y nada…



La segunda, el Registro Público del Estado en donde aparece el acta constitutiva pero no hay registros de asambleas.



La tercera, el portavoz de la Secretaría de Turismo, Enrique Rivera.



La cuarta, el portavoz del Gobierno del Estado, Enrique Avilés.



La quinta, al titular de la Secretaría de Turismo, Fernando Olivera quien asegura que sí se han realizado “muchas”.



La sexta, al colaborador de Comunicación del Estado, Juan José Martínez.



Y lo peor, todos se comprometen a revelar las actas, pero pasan las horas, los días y dos semanas y… nada.

Y las denuncias empolvadas



Gracias al cielo, diría mi abuelo, mañana terminan las vacaciones muy merecidas, de algunos funcionarios del Estado.



Ahora sí esperamos saber qué pasa con dos denuncias penales presentadas por la anterior administración de San Miguel de Allende, contra quien resulte responsable, por falsificar firmas para cobrar avances de las obras de cableado en la Calzada La Estación y en la salida a Celaya.



Las denuncias son de 2015 y fueron presentadas a la Procuraduría de Justicia del Estado. Las carpetas tienen los folios 42037/2015 y 42036/2015. Después de casi dos años, nadie sabe que ha pasado. La diputada federal Yulma Rocha acusa “a quien corresponda” de guardar los expedientes hasta que prescriba el presunto delito. Al cumplirse dos años, van al archivo muerto.



Mientras tanto, las obras están abandonadas y Finanzas guarda los recursos que no se cobraron.



Las autoridades quieren terminar los trabajos pero necesitan que el Juez señale al culpable.



La tarea de encontrar al tramposo no parece tan complicada: los dos constructores, mensajeros, Obra Pública Municipal, Turismo del Estado y Secretaría de Finanzas.







Regresan vacacionistas



Si no hay socavones en el camino, mañana regresan los políticos del Estado después de las vacaciones de verano. El góber Miguel Márquez viajó en familia con amigos mientras que el sucesor designado por el Yunque, Diego Sinhué regresó de un descanso político-familiar con el alcalde de Salamanca, Toño Arredondo y de Valle de Santiago, Manuel Granados. Al grupo se integró otro presidente municipal cuyo nombre está bajo reserva.



Eso sí, el tercer invitado no era ni Ramón Lemus, de Celaya; ni Héctor López Santillana, de León. Los dos están fuera de los planes de Diego en el 2018 así que más vale que se resignen a la “no reelección” y busquen acomodo en otra parte.







Reflectores a Miguel Salim



Miguel Salim, diputado federal, autor de la ley que castiga a las aerolíneas que defraudan a los viajeros, ocupa un sitio privilegiado en la carrera interna del PAN por la senaduría 2018.



Miguel aparece en espacios nacionales como ningún otro diputado guanajuatense. Después de lograr la aprobación de la “Ley Salim” se lanzó esta semana a otras dos batallas: presionar para que terminen el distribuidor del Benito Juárez y adelantar reformas urgentes en pro de la justicia: encarcelar a huachicoleros y delincuentes que caminan por las calles con armas de grueso calibre bajo el brazo.

Justino da pelea



El exalcalde de Salamanca, Justino Arriaga, se reporta listo para competir por la candidatura a Senador.



No lo asustan ni Miguel Salim ni el diputado local Éctor Jaime Ramírez Barba. Tampoco se amilana frente a frente con el diputado federal de Pénjamo, Erandi Bermúdez. Justino se siente fortalecido para entrar a una elección entre panistas.



Como Presidente del PAN-Salamanca ha sido disciplinado y mantiene unidos a los panistas. Apoya la candidatura de Diego para Gobernador y tiene plataforma nacional como titular de la Dirección de Estudios Jurídicos de los Derechos de las Mujeres. Esta oficina forma parte del Congreso de la Unión y muy pronto dará resultados de su encomienda.



Por el lado de las mujeres blanquiazules (hay una senaduría para hombre y otra para mujer), sobresalen dos nombres: Alejandra Gutiérrez y Alejandra “la Wera” Reynoso. Las dos del bando de Diego Sinhué. Falta que el actual senador y aspirante a Gobernador, Fernando Torres, ponga en la mesa otra carta.

Sacudir la cultura



Alonso Escalante terminó por irse del Teatro Bicentenario, pero la polémica sacudió el proyecto cultural para León.



La solidaridad mostrada por un sector de la comunidad artística y el público al Director, una inédita protesta en las oficinas del Fórum Cultural contra la decisión, una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos por el desplegado de “razones” del despido que publicó el consejo ciudadano con logo del Gobierno del Estado, y una carta dirigida al gobernador Márquez a través de la plataforma change.org, son mucho más que una petición de “#Alonso se queda”, hoy improbable.



Todo eso pasó desde el comunicado del miércoles 12 de julio por la noche en que el Fórum anunció, entonces en tono cordial, el “fin de un ciclo” de quien fuera el Director del Teatro desde su nacimiento hace 7 años, se hizo un reconocimiento a su trabajo y se dijo que se iría hasta el 31 de septiembre. Luego usted ya conoce la historia, una retahíla de adjetivos como “argumentos” y un cese fulminante.



Lo menos relevante ya es la “guerra” entre Alonso y el director general del Fórum, Arturo Joel Padilla, y quienes estén a favor de uno u de otro. Lo importante ahora es “poner lupa” al proyecto cultural de León, que incluye a todo el complejo del Fórum (Museo de Arte e Historia de Guanajuato, auditorio Mateo Herrera, Biblioteca Central, Calzada de las Artes, Teatro Bicentenario) y al trabajo que realiza el Instituto Cultural de León, las universidades públicas y privadas, y toda la comunidad artística local.



Del desconcierto por el despido hizo eco incluso el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Gustavo Guraieb, y del Observatorio Ciudadano de León, Luis Alberto Ramos. El interés no es sólo que gusten de los espectáculos del Teatro, sino lo que la cultura representa para la ciudad como articulador del “tejido social”, tan usado concepto del discurso político pero poco entendido en lo real.



El Fórum Cultural cumplió diez años de vida, lo mismo que sus consejeros ciudadanos nombrados por el anterior gobernador Juan Manuel Oliva y ratificados por Miguel Márquez. La valoración de su permanencia y la de su Director General es una de las demandas vivas del movimiento de protesta.



Aquí los nombres para no perderles la pista ahora que deban nombrar Director del Teatro: Ricardo Torres Álvarez, vocal ejecutivo; Roberto Plasencia, Mariano González Leal y David González. Además del Gobernador; el alcalde Héctor López; el rector de la UG, Luis Felipe Guerrero; el director del Instituto Estatal de Cultura, Juan Alcocer, y la secretaria de la Transparencia del Estado, Isabel Tinoco.



Poner lupa en que toda sesión del Consejo del Fórum sea abierta y pública, será un primer y gran paso.



Valeria Ramírez, quien convocara a la protesta del miércoles pasado, comentó después que no están aferrados a que se quede Alonso pues “no quisiéramos que se malinterpretara y que él fuera considerado como un dictador vitalicio. Nada de eso. Por lo mismo, lo que ahora nos ocupa es que se respete el proyecto cultural de estos siete años, y que haya transparencia en toda decisión”, escribió.



El ciudadano Ernesto Pérez Castro publica en su blog una seria reflexión de lo que nos deja el episodio, y pone el dedo en la llaga: “La crisis del Fórum en su relación con el Teatro deja en evidencia la ausencia de un proyecto cultural integral por parte del Estado de Guanajuato y el Municipio de León.



“Es obligación del Consejo Directivo del Fórum diseñar un proyecto cultural integral, transparente y articulado con el Instituto Cultural de León, más allá de motivos particulares y ambiciones políticas. Y es obligación de los ciudadanos vigilar ese proyecto, someterlo a una evaluación crítica, pedir cuentas a los consejeros e incluso exigir en caso necesario la revisión del marco jurídico que lo sustenta”, anota.



Otro ciudadano, Juan José Romero, pregunta por el papel que juega el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura, como fiscalizadores del gasto en Cultura. Ahí le hablan entonces a quien la encabeza, la diputada local leonesa del PAN, Leticia Villegas Nava.



La cultura está ya en el debate público, que así sea también en la grilla política del 2018.







“Escupir para arriba”



La exalcaldesa Bárbara Botello reclama reconocimiento en el proyecto de vivienda vertical El Duraznal que ejecuta el Instituto Municipal de Vivienda (Imuvi), pero al mismo tiempo “escupió para arriba”.



En la semana el Imuvi que dirige Amador Rodríguez Ramírez presumió una fotografía en la que, en coordinación con el Instituto Municipal de la Juventud, se plasmaron en esos edificios para vivienda popular murales de artistas como Octavio Paz, Rosario Castellanos, Carlos Fuentes y Juan Rulfo.



La hoy Diputada federal aprovechó el tema y pa´pronto escribió en tuiter que le da “mucho gusto que el complejo de vivienda de El Duraznal esté listo para su entrega en agosto. Es una obra que gestionó y desarrolló mi administración con el Imuvi y pone a León como ejemplo nacional en vivienda...”.



Y tiene razón en que el proyecto se empujó en su Administración Municipal, lo que ya no dijo es la serie de complicaciones con las que se heredó, que obligó a rescindirle el contrato a la constructora y que hasta la fecha, por un litigio en proceso, no se haya podido recuperar el anticipo de 5 millones.



De acuerdo a información oficial la historia es la siguiente: el proyecto arrancó el 8 de abril 2015 (ya con Octavio Villasana alcalde interino) y quedó abandonado el 29 de agosto del mismo año con un avance únicamente del ¡1.5%!, es decir nada, por lo que se quitó el contrato a la empresa Cerco Construcciones que sólo ejerció 250 mil pesos de un anticipo de 5 millones 280 mil que recibió.



El director general del Imuvi en el fallido arranque de ese proyecto era Mariano Delgado Fadul. La constructora se inconformó y eso tiene atorado que se pueda cobrar la fianza.



Al final el proyecto se rehizo, se lanzó un nuevo concurso y se reinició la obra en junio de 2016. Los 60 departamentos están listos y la entrega de las llaves a los beneficiarios se programó para el 9 de agosto.



El gran reto para el Imuvi es echar a andar los dos nuevos proyectos de vivienda vertical en las colonias Américas y Buenos Aires, y que esos sí terminen en tiempo y forma.