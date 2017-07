Se tiran la “bolita” por Nuevo Sistama de Justicia

Las fallas reales del nuevo sistema de justicia penal están en la falta de capacitación de los operadores y en la desinformación a la ciudadanía sobre las razones por las que se redujo el catálogo de delitos que merece prisión preventiva de oficio, indicó la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A. C.



La postura de la asociación surgió en el marco del anuncio de la Conferencia Nacional de Gobernadores y otras entidades sobre sus intenciones de presentar una iniciativa de reforma legal para ampliar el catálogo de delitos graves.



Los anuncios sobre la posibilidad de una reforma de este tipo indicaron que el sistema es laxo con los delincuentes y responsable del incremento de la delincuencia en diversos estados del país, debido a que no todos los imputados son sujetos a prisión preventiva.



La Barra Mexicana señaló que no se pueden obviar los compromisos internacionales asumidos por México en materia de derechos humanos y que el nuevo sistema en lugar de prohibir la prisión preventiva la racionaliza.



"El nuevo sistema, lejos de prohibir la prisión preventiva la racionaliza, de manera que cualquier persona puede quedar sujeta a ella cuando las conductas delictivas lo ameriten.



"La propuesta de reforma es falaz, no obedece a un estado de derecho democrático y constituye propiamente una contrarreforma que denota regresión al sistema inquisitivo, abandonado ya desde la reforma constitucional del 18 de junio de 2008", indicó el cuerpo colegiado a través de su presidente José Mario de la Garza Marroquí.



Advirtió que el reto no es legislativo sino de capacitación para que los operadores del sistema tengan en sus manos las herramientas necesarias

