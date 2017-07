El Padrino I

Escena I

Don Vito Corleone es víctima de un atentado para matarlo cuando va al mercado, mientras su escolta es retirado de su lugar de estacionamiento por la Policía para distraerlo.



Corleone es atendido en un hospital y sobrevive, su familia, hijos y maleantes asociados, están en shock confundidos, desorganizados; Sony, el hijo mayor y más violento, está hecho un energúmeno y quiere matar a las cabezas de las otras familias de la mafia, pero el único responsable del acto criminal es el arribista Sollozzo, quien pretende la plaza para introducir y generalizar el tráfico de drogas y estupefacientes.



Mientras Michael Corleone, el joven ejemplar, héroe de guerra y ajeno a las actividades delictivas de la familia, excluído intencionalmente por su padre, para forjarle un futuro limpio y con probable proyección política, al enterarse de que su padre se encuentra herido y convaleciente se dirige al hospital para visitarlo.

Escena II

Michael Corleone arriba al hospital y extrañado se percata de que el lugar luce solitario y despejado, ingresa y va a la habitación donde yace su padre; allí se topa con una enfermera a quien cuestiona si nadie ha estado acompañando o cuidando a su padre; ella responde haber visto a varios hombres en la puerta de ingreso al sanatorio y afuera de la habitación, pero que fueron retirados por la Policía.



Al entender la situación, Michael habla de inmediato por telefono con Sony, solicitando envíe gente armada porque su padre está desprotegido y en peligro de ser rematado; Sony le informa que el abogado Tom Hagen tramita una orden ante un Juez para dar protección a Don Vito Corleone con personal armado y evitar que la “eficiente Policía” no los detenga.



Michael cambia de cuarto a Don Vito y lo oculta; cuando termina y va a la salida llega un amigo de la familia llevando unas flores en la mano para el enfermo, Michael le pide lo acompañe a la entrada del nosocomio simulando una actitud de pistoleros vigilantes con la mano oculta bajo el saco a la altura de la cintura; en la calle pasa un auto en dos ocasiones con pasajeros armados, quienes sorprendidos y disgustados porque existe vigilancia en el hospital se regresan y reportan a Sollozzo la imposibilidad de rematar a Don Vito Corleone, quien cuestiona al Secretario de Seguridad Pública o Titular de la Policía, McCluskey, por qué no retiró a los guardias de Corleone.



Llega al hospital personalmente el Jefe de la Policia, McCluskey, acompañado de un gran número de elementos, enfrenta a Michael y a su amigo, insultándolos y recordándoles que si no entendieron que no deben estar allí armados y que se retiren o los detienen; Michael valientemente le espeta al Jefe de Seguridad Pública, McClauskey que cuánto le paga Sollozzo el mafioso, pero por contestación los elementos policiacos lo detienen para que el jefe lo golpeé; en esos momentos llegan varios autos y de uno de ellos desciende Tom Hagen, el abogado, con la orden judicial de protección en la mano y varios hombres armados.

Escena III

En León, Gto. Época actual.



Dos hombres en un auto son perseguidos por otros hombres armados en dos vehículos; la cacería mortal se prolonga por varias calles y avenidas citadinas de una zona de alto nivel socioeconómico; los perseguidos llaman en repetidas ocasiones a la Policía por el teléfono de Emergencia para su auxilio, pero ésta nunca llega; finalmente son alcanzados y ultimados con tres diferentes tipos de armas.



La Policía Municipal interviene después, no los auxilió el equipo aéreo de helicóptero para perseguir a los agresores, en toda la zona no hay cámaras de seguridad, algunas cámaras de propiedad privada en esos momentos no funcionaron o estaban desconectadas, no hubo operativo radial inmediato para alertar a unidades móviles y elementos de cruceros, para interceptar a los atacantes, cerrar calles e instalar retenes en rutas de escape o salidas de la ciudad.



Quienes fueron masacrados son identificados con antecedentes criminales domésticos, esto es, locales; otra banda o cártel fueron los agresores, al menos eso arrojan las primeras pesquisas. ¿Equivaldrían a Sollozzo?



El principal agredido habia sido hostigado o descubierto “casualmente” en los últimos meses por la “eficiente Policía” portando armas; sería para evitar anduviera armado y no pudiera defenderse o repeler un posible ataque de sus contrincantes, procurando su vulnerabilidad. Como epílogo de esta ficcion: ¿quien equivaldria a McCluskey?

Reflexión

Históricamente ha quedado de manifiesto que las corporaciones policiacas excepcionalmente participan directamente en las acciones criminales en contra de la población; pero cuando se involucran con grupos delincuenciales para operar en determinado tiempo y lugar, su colaboración típica o clásica es la inacción, la omisión, el dejar hacer, el no perseguir, el no vigilar, el no saber que fue lo sucedido. Asi se han perpetrado varios atracos durante este reciente periodo en donde ciudadanos han sido víctimas en sus casas, comercios, bodegas, almacenes, talleres, por el saqueo de los criminales que en no pocas ocasiones han cargado hasta con enormes y pesadas cajas fuertes, con tiempo suficiente y asestando golpes certeros.



El común denominador en todos estos robos ha sido: la nula vigilancia policiaca, la complacencia o ineficiencia de vigilantes particulares en áreas privadas residenciales. Muchos de los afectados y vox populi ya sospechan y estan obteniendo conjeturas.



De los filmes clásicos también se aprende mucho.