Innovaciones para turismo local

En este caminar por las calles leonesas, gusto en escuchar lo que la gente dice y queja y propone, o en tratar ver, donde la ciudad se expresa. Esto, porque gozo en saber que visitan nuestro terruño gente de fuera y que generan divisas y nos comparten sus culturas.



Sabemos que México es el octavo mejor destino mundial para el turismo y que Guanajuato está en el quinto lugar nacional, -aun careciendo de playas- y que León es con mucho el principal atractor de turistas del estado, todo en esta batalla entre ciudades peleándonos por los visitantes.



Pero podríamos hacer más. Nos hacen falta imanes que atraigan al turista y que sean el objeto de promoción del visitante.



Hace bien su chamba la Dirección de Turismo y le prometí a nuestra Directora, a Gloria Cano, escribir estas ideas de la gente. Con ella ya formamos a la primera generación de guías especializados en turismo.



Pero nos falta más. Por eso paso ahora a reseñar ideas que me pasa la gente y que anoto, para que empresario, estudiantes y autoridad las pesquen y quizá las podamos hacer realidad.



Son días del GIFF festival internacional del cine en San Miguel de Allende) a donde acudirán alrededor de 8 mil personas y una cuarta parte de ellas, provenientes de León y lo mismo pasará en Cervantino en Guanajuato, pues el asunto es cómo retenerlos e incluso atraer a nuestros centros comerciales y culturales a quienes visitan esos festivales.



Transcribo algunas de estas ideas.



La gente sugiere que en León tuviéramos junto con el Zoológico y el Metropolitano, un acuario y es buena noticia saber que pronto lo tendremos.



Instalar un centro de diversiones infantiles pues es poco tiempo el que nos da la Feria. Se trata, pues, de que a quienes nos visitan con el primer motivo que es “comprar”, los retengamos con otros atractivos.



En León en cuestiones de deporte, requeríamos deportes alternativos al futbol como hace poco el basquetbol (Lechugeros y Abjas) nos entusiasmaron y ahora con los Bravos que prometen y mucho, y transformarlos en puntos de venta, junto con espectáculos musicales y culturales, como Guadalajara bien lo ha logrado.



Este fin de semana, por ejemplo, no tenemos ni cartelera de cine, ni de teatro, ni de música, ni conciertos, ni espectáculos masivos.



Escucho que no tenemos en la ciudad paseos nocturnos complementados con personajes históricos o de leyenda descritos en “Las Leyendas de León”, como ya lo hizo Querétaro.



Me dicen que podríamos colocar bancas con estatuas de bronce que evoquen a nuestros personajes: el curtidor, el zapatero, el rebocero y complementados con personajes vivos que charlen con el visitante (otras ciudades como Aguascalientes lo han hecho y bien).



Las rutas como la PiCaSo (ruta turístico-empresarial) que promueve Manuel Miroglio. Rescatar el Barrio –antes zona industrial-, y transformarla, como lo hizo Barcelona o Praga, para espacios culturales.



Podría vigorizarse la Calzada de los Héroes y los andadores de la Feria con brincolines como en Europa o en época de calor con pequeños espejos de agua para refrescarse.



Se requiere también una comercializadora de eventos locales pues los buscadores, páginas y webs oficiales son pobres en la oferta de eventos culturales o de esparcimiento para León y pues menos lo son para los visitantes.



Podemos recuperar las noches de mutimedia en las fachadas de templos como Catedral, San Juan de Dios, El Santuario y el Expiatorio.



Retomar la idea del turibús que requerimos tanto. Incluso alguien me decía -si al igual que en la ciudad de México en el Monumento a la Revolución-, instaláramos un mirador para subir al Arco de la Calzada y desde allí mirar la ciudad.



Recurro a la memoria y me decían también que es urgente tener allí en el Arco de la Calzada las letras “León” gigantescas, pues ése es el lugar donde más gente se toma fotografías, pues es el símbolo nuestro y ¡no lo tenemos!



Me dicen que retomemos el espectacular en el “Puente del Amor”, donde se mostraban antes los eventos emblemáticos de la ciudad y que comunicaban lo importante al visitante.



Es cierto que no tenemos un restaurante en las alturas (lo tuvimos algún tiempo en el último piso de la Torre Nissan) y ése es un atractivo en todas las ciudades pues desde allí se contemplan las ciudades.



Si el punto más alto de una ciudad es un cerro, éste sería también una oportunidad para que los visitantes y paisanos, si viéramos a León desde el Cerro Gordo.



¿Y si revivimos la Torre del Milenio? Me decían algunos, pues se convirtió, desde su construcción en el año 2000 en una estructura sin uso y que bien utilizado permitiría crear un punto de visita.



Podríamos tener senderos interpretativos -si no en la Sierra de Lobos-, sí en el Parque Metropolitano, donde se tuvieran paseos para conocer la flora y la fauna. ¿Poner un teleférico en León?



Otros sugerían, pues, aunque no tenemos una montaña alta y posible conexión con la ciudad, podría ser otra idea interesante.



Aunque loca, escuché la idea de rentar globos para paseos a San Miguel de Allende. Otros más sugerían revivir el tren local a Guanajuato (“La burrita”), para crear un paseo de fines de semana hasta llegar a Santa Ana de Conde o Silao reviviendo las batallas de la Revolución Mexicana, -como ya lo hace y bien-, el tren de la “Ruta del Tequila” en Jalisco.



La zona arqueológica de Cerrito de Jerez, eso sí, nuestro último vestigio arqueológico sería formidable como sitio de interés.



Carecemos de un observatorio astronómico que permita por las noches contemplan el cielo y complementar el trabajo que hace Explora (el Director del CIO me decía que ya tiene un proyecto interesante para construir el primer espacio).



Las innovaciones nacen de las ideas y estas, del hambre. Las podemos hacer realidad queridos lectores innovadores.

* Director de la Universidad Meridiano