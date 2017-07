Premisa de la democracia: voluntad sin ataduras

“El ser humano debe estar



libre de interferencias



o coacciones para pensar,



expresarse y actuar”.



Isaías Berlín

Nadie, ni usted y menos yo, vamos a espantarnos porque los políticos que pueden llamarse de oficio o profesionales se dediquen a hacer política.



Es su ocupación, como la del “bolero” que se mantiene de dar grasa al calzado, el vendedor de tierra lama pasa horas cosechándola a sol o en la sombra, para luego pregonarla por las calles, el antiguo tenedor de libros, hoy contador con o sin título, quien se afana en llevar en orden las finanzas de cierta empresa, el que comercia con barras de hielo, las destroza por porciones para ser distribuidas y hasta fía la paga, igualmente el político, que de eso vive, piensa, proyecta, actúa, todo encaminado a solventar sus necesidades.



Pero ¿sólo eso? No, en la entraña de su desempeño está, debe estar, el procurar justicia, bienestar y progreso a la sociedad.



Y va escalando, como por peldaños: ayudante de una persona, hombre o mujer, encumbrada; se da a conocer, saluda en cuanto la ocasión se presenta, dice su nombre aunque no se lo pidan. Si se puede o le dan espacio, suplente de regidor, apoco adelantado el oportunismo y la ocasión síndico, diputado local y así, con el tiempo y un ganchito hasta coronar ambiciones, si se puede decir aspiraciones que nunca se acaban.



Por esto se dan los llamados chapulines, hombres y mujeres a los que la fiebre por la política los “infectó”, como el virus hepático que ya no se cura del todo.



Este fenómeno se da en el México de ahora con sobrada y nada plausible frecuencia. El ejemplo más acabado lo representa Manuel Bartlet Díaz, priísta que parecía de hueso colorado. Fue Secretario de Gobernación durante la presidencia de Miguel De Lamadrid. En tal cargo se le “cayó el sistema” computacional para, mediante esa maniobra, darle el triunfo electoral a Carlos Salinas de Gortari.



Luego, en el mismo tricolor o con esa bandera, ocuparía otros cargos de elección popular. Ya cuando el sistema no lo complació se cobijó con la bandera del PRD (Partido de la Revolución Democrática), que lo perdonó y sentó en un escaño senatorial.



Cuando se bamboleaba el Partido del Trabajo, por no contar en la Cámara Alta con cinco elementos que le permitieran tener una fracción, el saltinbanquin que es don Manuel, tomó esa bandera que hoy tremola sin sonrojarse siquiera. Como él hay no muchos, muchísimos ejemplares difíciles de referir aquí y ahora, por nombres y apellidos.



¿Qué los llevó a perder la ideología? Bueno, la verdad es que nunca la tuvieron, el pendón que alzaban era de mentiritas, como el caso de Manuel Espino, que fue líder nacional panista y luego se dedicó a lanzar desahogos a diestra y siniestra en contra del albiazul; porque el señor no tenía ideología ni humanista ni de nada. Ya ni nos acordemos del campirano Vicente Fox, que ponderó al “nuevo PRI” de donde salieron los manoslargas hoy perseguidos por la justicia.



Muchos políticos se montan en alas de la conveniencia y el oportunismo. No conocen las bases del partido que supuestamente representan, ni por los forros.



Por ese tipo de políticos se han desprestigiado los partidos, todos; de ese declive no se salva ninguno.



La gran interrogante es qué hacer para retornar confianza y credibilidad en esas instituciones que el pueblo necesita a efecto de que sea funcional la democracia.



Parece no haber respuesta, menos cuando los políticos carcomen, casi todos, la voluntad y conciencia de los ciudadanos. Como saben que para andar en esos empeños se requiere dinero y no poco por cierto, se arman de patrocinadores, que los proveen de fondos y luego cobran en especie.



Con eso y lo que le ordeñan a la vaquita presupuestal tienen el fondo de garantía a efecto de sostenerse en el candelero. Requieren de militancia comprometida para contar con lo que se denomina “voto duro”, o sea el que no les va a fallar, a esos militantes les atan hasta por el estómago dándoles una tamaliza el Día del Padre.



Ya Mario Vargas LLosa, en un estudio que ofreció para celebrar el IV centenario de El Quijote, apuntó espigando sobre las ideas de Miguel se Cervantes: “La libertad es la soberanía de un individuo para decidir su vida, sin presiones ni condicionamientos, en exclusiva función de su inteligencia y voluntad”.



Preguntémonos por el acarreado, ahora se dice trasladado, que no sabe si a lo que lo llevan es un jolgorio simple o un mitin, es manipulado; si la dama que resulta “agasajada”, como lo hizo Estrada Palero en Irapuato, (luego sería Alcalde de la ciudad fresera) con fortachones desnudos a ras de calzoncillo, para celebrar un 10 de mayo, esas militantes o votantes no tienen libre la voluntad y la conciencia para, en el momento oportuno, emitir un sufragio dentro o fuera de cualquier partido, con y en libertad.



Como el año próximo habrá elecciones, en nuestro Estado de todos los niveles, los grillos ya ejercen funciones y dan pizquitas de donaciones para tener en voto cautivo en su favor, sin importarles, claro está, que degradan la conciencia de sus compañeros de partido, adelantándoles la compra de su primogenitura no por un plato de lentenas y sí por una tamaliza por el Día del Padre.



Los políticos de verdad, que se afanan por servir desde el sitio en que se encuentran, debieran convencerse que si cumplen su responsabilIdad, compromiso o tarea con honestidad y a conciencia el pueblo, en el momento oportuno, los seguirá con el sufragio libre, fruto de la convicción y no de la perversión.

