“La corrupción es cultural. EPN”

R- Guau, mi Santias, me gustó el artículo de fin de semana donde invitas a los ciudadanos a compartir eventos de actos de corrupción que conozcan, sin duda conociendo el meollo de cada acto de corrupción, encontraremos el antídoto.

S- Esa es la idea, mi Rufo, apoyar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) de los sistemas nacional y estatales anticorrupción, para que sean efectivos y podamos acabar con este flagelo que nos mantiene en el tercer mundo por el costo económico y por el costo cultural; hoy los mexicanos pensamos más en como tranzar que en como progresar, por eso EPN tiene la idea equivocada de que la corrupción es cultural.

R- Grrr ¿y no lo es, mi Santias?

S- Cree el conejo que todos tienen su pellejo y ¡No! ¡Claro que la corrupción no es cultural!, es más, me atrevo a afirmar que la mayoría de los mexicanos somos veraces y honestos.

R- Guau, creo que te contradice la realidad, mi Santias: ¿Quién no ha visto a un policía de tránsito “mordiendo” para no poner una multa?, ¿a un taxista tratar de cobrar más de lo normal?, ¿al empresario que da “moche” para obtener un contrato?, ¿al ingeniero que oferta una calidad y mete materiales chafas?, ¿al profesor que lucha por prebendas y no enseña?, ¿a la cajera que se queda con el cambio?, ¿al abogado tranza?, ¿al cura que miente y abusa?, ¿al policía coludido con ladrones?, ¿al marido que engaña a la esposa,… y viceversa?, ¿al burócrata que se hace pendejo, pero cobra?, ¿al gobernante ladrón?, ¿al candidato mentiroso?, ¿al congresista corrupto?, ¿a la patrona que abusa?, ¿al industrial que explota a sus trabajadores?, ¿al líder que esquilma a sus agremiados?...

s- ¡Ya para tu carrito, perro!, lo que ladras es verdad, pero no es toda la verdad; ya platicábamos en otro artículo que el sistema “empuja” a muchos a corromperse, así, si eres funcionario y no contratas a los “recomendados”, te corren, si quieres concursar en una obra y no das “moche”, la pierdes, si estás en campaña y no haces trampa, seguro pierdes, porque los otros si van a hacer trampa… Y así, para cada acto de corrupción existe un motivador, motor o justificante; ve el caso de la explotación del personal por parte del empresario, industrial, comerciante o banquero, si no abusan sus costos suben y de esa manera tiene que ofertar servicios y productos más caros (o tener menores ganancias), lo que lo dejaría fuera de competencia y tendrían que cerrar sus negocios, que aunque en algunos casos es verdad, en muchos no lo es, pero es justificación de todos, salvo honrosas y escasas excepciones. El punto es que la competencia en el mundo globalizado obliga, empuja, promueve, facilita y justifica la explotación humana; que es uno de los peores actos de corrupción que existen y sin embargo es legal, porque así está diseñado el sistema; por ello insisto en cambiar el modelo como principio para acabar con la corrupción y sobre todo, si queremos vivir en paz y armonía con el prójimo. Lo grave viene cuando la responsabilidad no es culpa del sistema, un ingrediente que influye en actos de corrupción es la codicia, la voracidad, el deseo de tener más y más, aunque sea de forma inmoral e ilegal; pongamos el caso de los gobernantes: estos corrompen a los legisladores para que suban o inventen impuestos para recaudar más y gastar más (cosa de ver la deuda pública de cualquier gobierno) con los resultados que todos conocemos, así tenemos que compran gasolina barata y se la vende cara al pueblo con una ganancia inmoral (un impuesto), ya que es un monopolio que permite al gobierno robar legalmente, robo avalado por congresistas que protestaron defender al pueblo que representan, pero que se corrompen para recibir canonjías, prebendas o de plano dinero bajo la mesa para autorizar esos impuestos o cometer abusos como cobrar impuestos para hacer carreteras y luego cobrar peaje. En contraparte, casi todos los mexicanos, con una u otra excusa tratamos de evadir el pago de impuestos, así tenemos a millones de compatriotas que viven del comercio ilegal construyendo así un circulo vicioso de ciudadanos corruptos en colusión con líderes corruptos asociados a funcionarios y políticos corruptos.

Por eso el combate a la corrupción deberá conocer y atacar las causas y a los involucrados a ambos lados y no solo combatir los síntomas, de otra manera a cada acción en contra de la corrupción, vendrá un subterfugio de los corruptos para evadir el obstáculo que les impide recibir impunemente el beneficio derivado de actos ilícitos, convirtiéndose, ahora sí, en cultura... ¡Así de sencillo!

