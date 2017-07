Las actas ultrasecretas

Oscuridad en las minas

Qué secretos esconderán las actas de la Fundación de los Pueblos Mineros de Guanajuato –Fundemin-.



¿Será que incluyen estrategias de seguridad? O no aplica la Ley de Transparencia en Turismo del Estado. El caso es que Fundemin gasta nuestros impuestos –más de 140 millones de pesos- como quiere, en lo que quiere y sin exhibir cuentas a los guanajuatenses aunque se las pidamos.



Por lo menos tres integrantes de la Junta Directiva de Fundemin aseguran que jamás han sido convocados a asamblea y no han recibido un informe de la fundación de los pueblos mineros.



Incluso Ricardo Betancourt planea renunciar a Fundemin, dijo uno de sus colaboradores, “no está de acuerdo cómo gastan los recursos públicos”. La misma fuente dijo que nunca ha sido convocado a asamblea.



El inventor de Fundemin es del exgobernador Juan Manuel Oliva, experto en malgastar nuestros impuestos. La formó poquito antes de irse, en octubre de 2011, con el fin de impulsar los pueblos mineros Pozos y La Luz. Lo malo fue que dejó establecida una asociación civil más oscura que una boca de mina.



Supuestamente la autoridad de la fundación es la asamblea de socios y la junta directiva. Y escrito está que por lo menos deben reunirse dos veces al año.



A periodistas de am sólo les falta buscar las actas de asamblea dentro de las minas así que empezamos a dudar que existan y que los integrantes de la junta directiva sean los mismos desde el 2011.



Confirmamos que tres “presuntos” directivos de Fundemin nunca han sido invitados a asambleas y tampoco son tomados en cuenta a la hora de gastar el dinero. Uno de ellos dijo que “dos o tres veces nos hemos reunido”. De la directora, Adriana María Cortés, dice Turismo que se fue pero no hay manera de saber si regresó.



Hace quince días comenzamos la tarea de conocer las actas de la Fundación que ha gastado poco más de 140 millones de pesos en restaurar Pozos y La Luz.



La primera puerta fue el portal de la Secretaría de Turismo y nada…



La segunda, el Registro Público del Estado en donde aparece el acta constitutiva pero no hay registros de asambleas.



La tercera, el portavoz de la Secretaría de Turismo, Enrique Rivera.



La cuarta, el portavoz del Gobierno del Estado, Enrique Avilés.



La quinta, al titular de la Secretaría de Turismo, Fernando Olivera quien asegura que sí se han realizado “muchas”.



La sexta, al colaborador de Comunicación del Estado, Juan José Martínez.



Y lo peor, todos se comprometen a revelar las actas, pero pasan las horas, los días y dos semanas y… nada.

Y las denuncias empolvadas



Gracias al cielo, diría mi abuelo, mañana terminan las vacaciones muy merecidas, de algunos funcionarios del Estado.



Ahora sí esperamos saber qué pasa con dos denuncias penales presentadas por la anterior administración de San Miguel de Allende, contra quien resulte responsable, por falsificar firmas para cobrar avances de las obras de cableado en la Calzada La Estación y en la salida a Celaya.



Las denuncias son de 2015 y fueron presentadas a la Procuraduría de Justicia del Estado. Las carpetas tienen los folios 42037/2015 y 42036/2015. Después de casi dos años, nadie sabe que ha pasado. La diputada federal Yulma Rocha acusa “a quien corresponda” de guardar los expedientes hasta que prescriba el presunto delito. Al cumplirse dos años, van al archivo muerto.



Mientras tanto, las obras están abandonadas y Finanzas guarda los recursos que no se cobraron.



Las autoridades quieren terminar los trabajos pero necesitan que el Juez señale al culpable.



La tarea de encontrar al tramposo no parece tan complicada: los dos constructores, mensajeros, Obra Pública Municipal, Turismo del Estado y Secretaría de Finanzas.







Regresan vacacionistas



Si no hay socavones en el camino, mañana regresan los políticos del Estado después de las vacaciones de verano. El góber Miguel Márquez viajó en familia con amigos mientras que el sucesor designado por el Yunque, Diego Sinhué regresó de un descanso político-familiar con el alcalde de Salamanca, Toño Arredondo y de Valle de Santiago, Manuel Granados. Al grupo se integró otro presidente municipal cuyo nombre está bajo reserva.



Eso sí, el tercer invitado no era ni Ramón Lemus, de Celaya; ni Héctor López Santillana, de León. Los dos están fuera de los planes de Diego en el 2018 así que más vale que se resignen a la “no reelección” y busquen acomodo en otra parte.







Reflectores a Miguel Salim



Miguel Salim, diputado federal leonés, autor de la ley que castiga a las aerolíneas que defraudan a los viajeros, ocupa un sitio privilegiado en la carrera interna del PAN por la senaduría 2018.



Miguel aparece en espacios nacionales como ningún otro diputado guanajuatense. Después de lograr la aprobación de la “Ley Salim” se lanzó esta semana a otras dos batallas: presionar para que terminen el distribuidor del Benito Juárez y adelantar reformas urgentes en pro de la justicia: encarcelar a huachicoleros y delincuentes que caminan por las calles con armas de grueso calibre bajo el brazo.

Justino da pelea



El exalcalde de Salamanca, Justino Arriaga, se reporta listo para competir por la candidatura a Senador.



No lo asustan ni Miguel Salim ni el diputado local Éctor Jaime Ramírez Barba. Tampoco se amilana frente a frente con el diputado federal de Pénjamo, Erandi Bermúdez. Justino se siente fortalecido para entrar a una elección entre panistas.



Como Presidente del PAN-Salamanca ha sido disciplinado y mantiene unidos a los panistas. Apoya la candidatura de Diego para Gobernador y tiene plataforma nacional como titular de la Dirección de Estudios Jurídicos de los Derechos de las Mujeres. Esta oficina forma parte del Congreso de la Unión y muy pronto dará resultados de su encomienda.



Por el lado de las mujeres blanquiazules (hay un senaduría para hombre y otra para mujer), sobresalen dos nombres: Alejandra Gutiérrez y Alejandra “la Wera” Reynoso. Las dos del bando de Diego Sinhué. Falta que el actual senador y aspirante a Gobernador, Fernando Torres, ponga en la mesa otra carta.

Todos quieren ser Alcalde



A más de la mitad del camino, el alcalde Ramón Lemus, ya tiene claro que los jefes del PAN no lo apoyan para reelegirse así que sin tapujos, los interesados en sucederlo han comenzado a levantar la mano.



Lástima Ramón, en lo público parece muy amigo del futuro candidato a Gobernador, el secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué, pero a puerta cerrada se nota que no lo apoya para un trienio más.



Como prueba pública, Rainnier Hernández, jefe del PAN Celaya, declaró que hay que darle frescura a la candidatura y buscar otros perfiles. O sea, Ramón se va a casa.



La semana pasada, el nombre del empresario Mauricio Usabiaga sonaba para la candidatura a Alcalde y enseguida declaró que no descarta la posibilidad. Por su parte, Paulo Bañuelos, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural también está más que apuntado, lo mismo el exdiputado local, Juan Carlos Guillén y hasta el arquitecto y empresario, líder del Consejo Coordinador Empresarial, Pedro Vázquez, se ve con posibilidades.



Pero además, ante la reforma legal de paridad de género, de ocupar la mitad de candidaturas las mujeres y el otro 50% los hombres en 2018, hay varias damas que levantaron la mano, como la diputada local Elvira Paniagua; la directora del Desarrollo Integral de la Familia en Celaya, Sarahí Núñez Cerón y ahora la diputada federal panista, Alejandra Elizarraraz, también se dijo lista.



La primera se dijo lista para el reto, y la segunda se autocalificó como mujer institucional, pero ambas dejaron en clara una cosa: Ramón Lemus puede gritar a los cuatro vientos que desea con todo su corazón volver a gobernar, pero el partido es el que tiene la última palabra o mejor dicho, el gobernador Miguel Márquez y su virtual sucesor, Diego Sinhué.



Hay quien dice que pareciera que la candidatura del PAN a la Alcaldía se ha abaratado y ya cualquiera la pretende, pero comentan los que saben que en realidad son tres los que tienen posibilidades reales. Apunte Usted y en ese orden a: Mauricio Usabiaga, Paulo Bañuelos y Elvira Paniagua. Elvira es su comadre, Paulo su amigo, pero las posibilidades económicas de Mauricio parece le dan la delantera.

Oscuras luminarias



Al regidor celayense de Movimiento Ciudadano, Ricardo Torre, le gusta ser discreto. Es más, en las sesiones del Ayuntamiento ni habla y generalmente vota a favor las decisiones del PAN. Se mantiene alejado de los reflectores y si los medios de comunicación lo abordan es más fácil que se eche a correr a su oficina a que responda algún cuestionamiento. Pero dicen en Presidencia que en lo privado es otra cosa. Los que lo han escuchado lo describen “como el que avienta la piedra y esconde la mano”.



Resulta que en los últimos días ha llamado la atención que esté tan metido en el tema de las luminarias que se pretenden cambiar en la ciudad. Siendo Presidente de la Comisión de Salud no le importa meterse y hacer a un lado a los miembros de la Comisión de Obras Públicas y Servicios Municipales. Recientemente, el Regidor que representa a un partido de izquierda, se ha encargado, en lo oscurito, de convocar a los miembros del Ayuntamiento a juntas en el Instituto de Formación Policías de Celaya (Infopol) para analizar el tema de las luminarias. Manda correos con el programa de presentación de las empresas proveedoras como si dirigiera el proyecto y ni la presidenta de la Comisión de Obras Públicas, Adriana Audelo, ni los miembros de la misma le dicen nada. ¿Por qué tanta libertad a un regidor de “oposición”?, ¿Será que de oposición sólo lleva la etiqueta y la lógica de sus votos a favor de las decisiones de los panistas tenga otra lógica? Puede ser que entre ésta y otras más nos expliquemos por qué el regidor de Movimiento Ciudadano es tan permisivo y tolerante con los panistas, a quienes, entre otras cosas, les votó a favor el incremento del precio del pasaje, aún cuando el dirigente municipal de su partido, Ricardo Paz, es de los principales opositores a la medida.

‘¡Fuera abajo!’ o ‘¡echen paja!’



Ante el grave riesgo que corren tanto peatones como comerciantes de que el Portal Colunga del Centro Histórico de Celaya se derrumbe, el Municipio ha tenido que actuar antes de que pase una tragedia. El portal registra deterioros que urgen de trabajos inmediatos.



Aunque en primera estancia las autoridades municipales querían cerrar por completo el portal, con las exigencias de los locatarios ubicados en el edificio tuvieron que recular y sólo se cerrará parcialmente para apuntalar la parte central y remover las columnas dañadas a partir de la próxima semana.



La historia no es nueva, desde el año pasado tanto el Colegio de Ingenieros Civiles como el de Arquitectos advirtieron el riesgo real de colapso del antiguo edificio. Tras varios monitoreos, la Dirección de Desarrollo Urbano detectó incluso que el edificio se estaba colapsando hasta más de 12 centímetros y dejando a un lado la estética del Centro Histórico colocaron unas estructuras metálicas para literalmente detener el portal mientras se hacían trabajos de restauración.



Con las manos atadas ante la falta de recursos y los reflectores puestos en hacer nuevas obras y modernizar vialidades, el riesgo de que el portal se colapse es cada vez más latente y se les advirtió a los dueños y locatarios de esta situación esta semana. Aunque a algunos les pareció una amenaza y lavarse las manos desde el Municipio, se les dijo que más vale una racha de pérdidas económicas a una millonaria indemnización a deudos en caso de derrumbe y el nuevo apuntalamiento les corresponderá a los propietarios para evitar broncas de duración de la obra y costos.



Si bien no es responsabilidad única del Gobierno Municipal al ser un edificio propiedad de los dueños de los locales, el tema es tratado por los altos funcionarios como los directores de Obras, Jorge Enrique Miranda Carrera; Desarrollo Urbano, Gustavo Báez Vega; Protección Civil, Irám Álvarez de la Rosa y Desarrollo Económico, David Orozco; e incluso se les dijo a los locatarios que la indicación del Alcalde es hablarles con toda franqueza de que la situación es cada vez más peligrosa.



Antecedentes hay como el Portal Padilla en León en 1981 o el Portal Hidalgo en Tlaxcala apenas el pasado martes, por lo que desde el Gobierno Municipal aceptan que es un tema bastante delicado que tienen que atender urgentemente.