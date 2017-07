Asesinan a hombre a balazos

Hombres armados atacaron a balazos a una persona quien murió en el patio de una casa ubicada en la esquina de la calle Francisco I. Madero y Calvario, en la comunidad de Congregación de la Cruz, en Apaseo el Alto.





Los hechos ocurrieron a las 3:00 de la tarde de ayer cuando se informó de una balacera en dicha comunidad, a unos metros del templo.





La Policía Municipal acudió al lugar y observaron en el patio de una casa el cuerpo sin vida de un hombre quien a simple vista presentaba lesiones de bala, por lo que acordonaron la zona y cerraron la calle.





Los oficiales reportaron lo ocurrido a los Agentes en Investigación Criminal quienes al llegar al lugar se dieron cuenta del cadáver de un hombre quien estaba de lado, vestía playera negra, pantalón negro y tenis blancos.





Según testigos hombres armados llegaron hasta donde encontraba el occiso y le dispararon en varias ocasiones para después fugarse en un vehículo.





La víctima cayó al suelo y cerca del cuerpo quedaron varios casquillos percutidos.





Personal pericial fijó las evidencias y médicos forenses levantaron el cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones en Celaya, determinar la causa de muerte y cuantas lesiones presentó.





Los habitantes de la zona mencionaron que no conocen al fallecido y el delegado comentó que no vive en la comunidad, por lo que hasta el cierre de esta edición estaba como no identificado.