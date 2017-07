Prepárate para toda catástrofe

La temporada de huracanes del Atlántico comenzó en junio y dura hasta septiembre, pero si te preocupan más los incendios, las inundaciones, los terremotos o los desastres provocados por los humanos, nunca es demasiado pronto para hablar con amigos y familiares sobre sus planes en caso de emergencias. Esos planes deben incluir un kit.

Los problemas geográficos que tú y tu familia enfrentan -incendios forestales, huracanes, inundaciones, terremotos- están entre los factores más importantes que se deben considerar al decidir qué guardarás en tu bolsa de emergencia, dijo William Booher, portavoz de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por su sigla en inglés) de Estados Unidos.

“Es importante armar un kit de emergencia y tenerlo a la mano en todo momento”, dijo.

Frank Smyth, el director de Global Journalist Security, una firma de capacitación y consultoría para entornos hostiles, advirtió que “lo que podría tener sentido en un sitio quizá no se recomendaría en otro”.

FEMA, la Cruz Roja Americana y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ofrecen listas para ayudarte a empezar, y muchos de los artículos coinciden.

Arma tu propio botiquín

Entre los básicos en su botiquín de primeros auxilios que puede hacer uno mismo, se encuentran: tela de algodón, vendajes líquidos, vendajes elásticos blandos, cinta adhesiva de microporo, vendajes adhesivos de tela, vendajes adhesivos de 4 alas, almohadillas de vendaje no adherentes, un rollo de vendaje de gasa estéril, vendajes de heridas adhesivos, vendajes triangulares, hisopos con alcohol y toallitas antisépticas, ungüento antibiótico de bacitracina con zinc, ungüento para quemaduras, líquido para lavado ocular, un termó



metro, vaselina, analgésicos, antidiarreicos, antiácidos y laxantes.

Finalmente, al igual que con la mayoría de las cosas que se encuentran en tu bolsa de emergencia, es importante comprobar periódicamente que cualquier medicamento, comida u otros suministros perecederos no hayan caducado y que la tecnología, como tu radio y las baterías, todavía funcione y sea compatible con tu equipo.

Para una familia

Aquí hay artículos que debes incluir si estás considerando a más personas.

* Mantas isotérmicas: Los sacos de dormir son voluminosos, por lo que las mantas isotérmicas son una alternativa más ligera. “Las mantas o bolsas isotérmicas son resistentes al viento, impermeables y capaces de reflejar más del 90 por ciento de tu calor corporal”, dijo Paul, de The Wirecutter. “Son baratas y fáciles de almacenar; es lo mínimo que debes llevar para mantener el calor”.

* Lejía: Si se diluyen nueve partes de agua en una parte de lejía de cloro de uso doméstico, la mezcla puede usarse como desinfectante. “O en una emergencia, se puede usar para tratar el agua con 16 gotas de blanqueador líquido de uso doméstico por casi







cuatro litros de agua”, dijo la agencia.





* Recipiente resistente al agua: Aunque es práctico para almacenar materiales perecederos o delicados, uno resistente al agua que quepa en una mochila también es un lugar seguro para guardar pólizas de seguro, copias de identificaciones y otros documentos que quieras mantener seguros.





* Artículos varios: Considera las necesidades adicionales de tu familia, y empaca con base en eso. No olvides la fórmula infantil y los pañales, pues es difícil encontrarlos en cualquier lugar. También debes empacar libros, juegos, rompecabezas u otras actividades para mantenerlos entretenidos durante un momento estresante.

Otros elementos

Una emergencia puede ocurrir en cualquier momento, incluso cuando estás solo. En esos casos necesitas planear para ti, pero también debes prever cómo encontrar amigos o familiares en una emergencia.

“Debes tener un plan de evacuación, así como uno de comunicación. Debes sentarte con tu familia y hablarlo”, dijo Booher, el portavoz de FEMA, “pero también compártelo con tus amigos y colegas; así, si algo pasa, alguien fuera de tu familia será capaz de rastrearte”.

* Herramienta múltiple: “Es impresionante la lista de herramientas que incluyen los modelos más grandes”. Ayudan a dar primeros auxilios, hacer una fogata y reparar maquinaria o electrónicos. Las mejores tienen de todo: desde un cuchillo afilado y un par de alicates o pinzas hasta un abrelatas.

* Ropa extra: Ten en cuenta el clima de tu área y empaca para el más común. Desde un abrigo extra y guantes hasta zapatos para caminar, toma en cuenta las tres capas básicas para protegerte del clima: la base, el aislamiento y la cobertura. La capa de base debe incluir algo que absorba la humedad y mantenga la temperatura corporal. Las capas de aislamiento pueden incluir chaquetas, sudaderas o chalecos de lana. La capa de la cobertura debe ser resistente a viento y la lluvia.

* Radio de emergencia: Es tu mejor opción para obtener información sobre patrones climáticos, órdenes de evacuación o avisos de autoridades. Puede mantenerte conectado con el mundo aunque estés en un sótano o un refugio. Este funciona con baterías, manivela, energía solar o USB.

Lo más básico

* Agua: Se recomienda almacenar botellas o bolsas de agua y litros de agua potable en caso de emergencia. Pero si debes trasladarte, es mejor llevar un filtro portátil. “La gente cree que necesitas almacenar muchos litros, pero un filtro es más fácil de llevar y significa que, mientras tengas acceso a agua corriente, tu suministro será casi ilimitado”, dijo Will Egensteiner, editor de Outside Magazine.

* Alimentos: El equivalente a tres días de alimentos no perecederos puede tener muchas formas; entre ellas las enormes barras de supervivencia que contienen 2000 calorías.

* Iluminación portátil: Las linternas son ideales, pero una linterna de minero es compacta y deja libres las manos. “Por la noche, incluso los problemas menores pueden ser una molestia si no puedes ver lo que estás haciendo”, dijo Rik Paul, uno de los editores de The Wirecutter, un sitio de reseñas de productos de The New York Times. “Aunque las linternas son prácticas, recomendamos una linterna de minero”.

* Un silbato: Si tu celular no tiene señal o la batería se agotó, un silbato de señalización es ideal para alertar a las cuadrillas de rescate sobre tu ubicación o para localizar a otras personas.

* Cubrebocas: Los residuos en el aire, el humo o el gas proveniente de accidentes o desastres naturales puede provocar problemas respiratorios. Un cubrebocas es suficiente en cualquier kit, aunque los modelos más avanzados pueden filtrar una amplia variedad de partículas más pequeñas y durar mucho más.

* Cargadores solares: Si no tienes acceso a un enchufe eléctrico o una fuente de alimentación confiable, un cargador solar carga dispositivos tan grandes como una tableta con un día de sol. Si hay poca luz solar, las baterías recargables son la mejor opción.

* Artículos varios: No olvides empacar el equivalente de unos cuantos días de suministro de medicamentos, así como artículos médicos de los que dependas. Asegúrate de empacar también un par de anteojos de repuesto, toallitas sanitarias, mapas de tu zona, pinzas, tijeras, cinta adhesiva, fósforos resistentes al viento y dinero en efectivo, cheques de viajero o cambio.

Mascotas

El equivalente de unos cuantos días de alimento para mascotas, agua extra y cualquier medicamento que pueda necesitar son esenciales.

* Si el clima es frío, los dueños de perros podrían necesitar algo parecido a un Float Coat o un Track Jacket de Ruffwear, que también son buenos para viajar, dijo Egensteiner. “El Float es un salvavidas que ayuda a los perros en casos de inundación y tiene un mango robusto para cargarlos, y la Track es muy visible”, dijo.

* Los dueños de gatos u otros animales deben empacar mantas adicionales en su transportadora, para que esté todo a la mano en el mismo lugar si deben salir de emergencia.