¡Desatan juntos una gran batalla!

Ben Affleck continuará siendo Batman. El actor rechazó los rumores de que no saldrá en la próxima entrega aun cuando legó en fecha reciente las responsabilidades de director en la cinta.

Ante unos 6 mil 500 admiradores en la Comic-Con de San Diego, Affleck afirmó que tiene previsto continuar en el papel principal de “The Batman”.

El viernes, la publicación The Hollywood Reporter dijo que Warner Bros. trabajaba en planes para “sacar con elegancia a Affleck como Batman” y dejo entrever que podría ocurrir antes de “The Batman”.

La versión amenazó con eclipsar la veloz presentación del sábado de Warner Bros, que se enfocó en incrementar el interés en la película de superhéroes de los estudios “Justice League”, que será proyectada en noviembre.

“Déjenme ser muy claro. Soy la persona más afortunada del mundo. Batman es la parte más grandiosa en cualquier universo, DC o Marvel”, señaló Affleck.

El actor quiso desbaratar la impresión de que no está comprometido con el personaje y elogió la visión del director Matt Reeves. Señaló que él “será un simio en el suelo para Matt Reeves”.

Affleck y sus compañeros en la “Justice League”, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller y Ray Fisher, presentaron varias escenas y hablaron de la próxima cinta, que tuvo sus tropiezos en fecha reciente cuando el director Zack Snyder la dejó por razones personales y Joss Whedon asumió la repetición de grabaciones y la conclusión de la película.

Momoa además presentó un avance de la película en solitario de “Aquaman”.

Asimismo, se dieron los primeros vistazos del malo al que se enfrentarán los héroes: Steppenwolf, y se reconfirmaron varias cintas de DC a futuro, como la segunda parte de la “Mujer Maravilla”, “Justice League Dark” y la adaptación del cómic “Flashpoint” al cine.

Por su parte, la simple proyección del mismo tráiler de “Avengers: Infinity War” mostrado hace una semana en la D23 Expo, fue suficiente para que el recinto casi se derrumbara entre tanta euforia.

El avance dejó satisfechos a todos ellos que no pusieron asistir al evento de Disney en Anaheim el fin pasado, y fue la cereza del pastel de un panel que se extendió casi dos horas gracias a la presentación de “Thor: Ragnarok”, “Black Panther” y “Ant-Man and The Wasp”.

“He interpretado a este personaje cinco veces. Cuando pensamos en hacer una tercera parte de ‘Thor’, sabíamos que teníamos que experimentar cosas nuevas y llegar al límite, y al final eso es lo que hicimos.

“Le cortamos su cabello, rompimos su martillo, cambiamos su ropa y transformamos el mundo. Eso es lo que la gente verá y aseguro que les encantará”, puntualizó Chris Hemsworth, cuyo personaje se enfrentará a los de Mark Ruffalo, Jeff Goldblum y Cate Blanchett.

Asimismo, se confirmó que la cinta de Captain Marvel, estelarizada por Brie Larson y que se estrenará en 2019, se desarrollará a inicios de 1990, contará con Nick Fury (Samuel L. Jackson) de regreso y significará el debut en cine de la raza alienígena de los Skrulls.

Charlize Theron es una guerrera por naturaleza

Charlize Theron patea traseros dentro y fuera de pantalla.



La actriz dejó con ese sentimiento a la audiencia de su panel durante la Comic-Con, con motivo de su nueva película, “Atomic Blonde”, donde interpreta a Lorraine, una letal espía de MI6 que debe desmantelar una red criminal.



“Siempre estoy diciéndole a los estudios: ‘Hagan más películas lideradas por mujeres’, pero no me refiero sólo a que actúen, sino que apuesten por que las mujeres produzcan, dirijan y escriban”, reflexionó Theron ante un público de casi 7 mil personas.



“Ellos me dicen que las harán cuando la gente se interese por ir a verlas. ¡Así que vayan a ver estas películas! Necesitamos que nos apoyen y que dejen en claro que somos igual de buenas que los hombres. Además, ¡nosotras tenemos pechos y ellos no!”, añadió.

Rechaza ser nueva 007

Sin embargo, la sudafricana dejó en claro que no pretende robarle trabajo a sus colegas hombres, sobre todo cuando salió a colación la posibilidad de que sea la sucesora de James Bond en la saga de espionaje.



“Estoy bien dejándole ese trabajo a Daniel (Craig) o Idris (Elba). Me parece una gran idea que una mujer se adueñe de ese papel tan icónico, pero también me siento cómoda haciendo lo que me realmente gusta.

“Espero que mi personaje en ‘Atomic Blonde’ pueda vivir y respirar en un formato similar al de esa franquicia, por lo que incluso podríamos hacer un par de películas más. Por eso yo me enfoco ahorita en interpretar a Lorraine”, puntualizó la atractiva actriz, de 41 años.