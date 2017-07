‘Desnuda’ Vega sus experiencias

Isela Vega, actriz mexicana, a quien el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) le rinde homenaje, en esta su vigésima edición, ofreció una magistral conferencia, haciendo un recorrido por parte de su trayectoria artística.

Las instalaciones de la Casa del Mayorazgo de la Canal, fueron la sede para que “Le Grande Dama”, como el festival denomino a Vega, contara breves relatos de su vida, dentro y fuera de las pantallas, desde sus inicios como modelo y cantante.

Adrián Ruíz, periodista experto en cine, fungió como entrevistador de la icónica mexicana, llevando con sus preguntas, por ciertos momentos de la vida de Isela, que con sentimientos encontrados, compartió algunas de experiencias.

“La vida te va llevando y te va llevando como una especie, un espacio donde cabes y de ahí busca otra vez, dónde encuentras otro espacio a donde te van llevando, estoy segura que uno no tiene el cien por ciento de la decisión del espacio que ocupa”, refirió Vega.

Por aproximadamente dos horas, la actriz, productora, directora, quien contó con la compañía de distintas amigas como, Jesusa González, platicó historias que tuvo con grandes personajes del espectáculo, entre ellos Mario Moreno “Cantinflas” o el cantante español, Rafael.

“Yo en sí no pensaba nada de desnudo, ni pensaba que el cuerpo de un ser humano está prohibido o no, porque si alguna vez has visto tu cuerpo, no tiene nada de raro.

“Porque siempre me ha parecido que el pensamiento social, socialmente se dejan desviar, hay cosas que te meten en la cabeza desde chamaco, creo que así es y así está bien”, expresó, la actriz mexicana.

Por aproximadamente dos horas, las decenas de personas, de distintos lugares de la república, como Tamaulipas, que asistieron al evento, pudieron compartir la variedad de sentimientos que florecían al escuchar las historias de “Le Grande Dama”.

Pese a que cuenta con más de 50 años de trayectoria artística y ha participado en alrededor de 150 películas, Isela Vega está segura de que su aportación a la cinematografía nacional ha sido mínima en comparación a lo que el cine ha hecho por ella.