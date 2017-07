Trabajan por salud social en los barrios

Local

2017-07-24 09:03:50 | REDACCIÓN | Miguel Méndez / Guanajuato

Exhorta ‘Pacto por los Barrios’ al alcalde Castro Cerrillo e Instituto de la Juventud Guanajuatense a coordinar acciones.

Leonardo Coria, coordinador de la Asociación Civil “Pacto por los Barrios”, convencido de que sólo mediante el acercmiento e integración de los barrios a proyectos sociales, se puede combatir violencia e inseguridad, pide al alcalde Édgar Castro Cerrillo unir fuerzas, sacar adelante la Capital y prevenir conflictos sociales. En las colonias La Venada y Cerro del Cuarto, la asociación de Leonardo ha intervenido para canalizar descontento popular e inquietudes de jóvenes hacia actividades artísticas, como la pinta de murales de graffiti; sin embargo, dice no tener respuesta del Alcalde sobre las propuestas que le han hecho para trabajar de forma conjunta. “Le mostramos el diagnóstico psicosocial de Cerro del Cuarto y de La Rosita; mencionamos varios puntos a atender, y no hemos tenido respuesta”, dijo el activista. Leonardo expresó que en los recorridos que ha realizado por algunos barrios capitalinos, ha encontrado mucho resentimiento de los habitantes hacia las autoridades, por lo que, advierte, “se viene algo muy fuerte si el Gobierno no se ocupa de limar asperezas con la gente”. El dirigente puso el ejemplo del trabajo de su asociación: los murales urbanos de San Clemente, dijo, sirvieron para que graffiteros y artistas locales expresaran su sentir por una vía sana. “Hay que aplicar controladores sociales para solucionar problemas de barrios, estrategias asertivas y no represivas”, afirmó. A raíz del reciente conflicto entre vecinos de El Encino y Policía Municipal, “Pacto por el Barrio” organiza una exposición de arte urbano, a realizarse próximamente, por lo que la asociación civil invita al alcalde de Guanajuato y al Instituto de la Juventud Guanajuatense a trabajar en conjunto a favor la salud de los cuevanenses.

