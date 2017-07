7 de cada 10 salen de casa a laborar

Aumenta el número de mujeres trabajadoras y jefas de familia; 7 de cada 10 mujeres en el país no cuentan con el apoyo de una figura paterna para sostener a la familia, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

La psicóloga María Luisa Hernández González explicó que debido a la mala situación económica que está viviendo en el país, la mujer debe salir a trabajar para mantener a su familia, por lo que estos se tienen que adaptar al estilo de vida agitado y ausente de los padres.

Algunas madres, señala la experta, sienten culpa en tener que dejar a los hijos por salir a trabajar, “pero es normal tener ese sentimiento”, comentó. Sin embargo aclaró que deben de tomar en cuenta y trabajar en ofrecerles tiempo de calidad a los hijos, “aunque sea poco, alejado de distractores como el teléfono celular o la televisión”, acotó.

“Los pequeños se sienten abandonados -refirió la psicóloga-, “cuando no atienden a sus necesidades, tanto emocionales como escolares, un ejemplo es un festival del día de la madre, una entrega de calificaciones o que reciban un reconocimiento y no esté presente la mamá”.

Hernández González, mencionó que las manifestaciones que comienzan a presentar los hijos son bajo rendimiento, problemas de conducta, agresividad y demás que le están afectando ya en sus relaciones sociales; esto se puede detectar en la convivencia con sus compañeritos de clase y con hermanos.

La experta recomienda hablar con ellos para que comprendan que mamá no abandona, solo debe salir a trabajar. Sin embargo es necesario que la madre esté al pendiente de los asuntos escolares ya que hasta el más mínimo detalle puede hacerlo feliz e importante como salir al parque a pasear y jugar con ellos.

Las madres solteras son las que más participación económica tienen, le siguen las divorciadas y separadas.

En el caso de las mujeres que están casas o tienen pareja, mencionó la psicóloga, tienen que involucrar al padre del niño ya que su presencia en su formación es muy importante.

Finalizó comentando que “no se deben de proteger a los menores, sino que se les tiene que ofrecer un tiempo de calidad, porque ningún trabajo vale la pena para descuidarlos”.

Pero Hernández también aclaró: “Cuando mamá está en casa todo el día no significa que les esté dando tiempo de calidad, por eso motivo a las madres trabajadoras a no sentir culpa y no tratar de recompensarla mediante cosas económicas o con cosas materiales”.