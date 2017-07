Daña registro vehículos en El Rosario

Vehículos sufren daños, al caer en un registro que está roto y no cuenta con señalamientos de precaución.



La zona afectada se ubica sobre el bulevar Adolfo López Mateos, a la altura de la colonia El Rosario.



El registro, con logotipos de Telmex, se rompió hace un par de días.



La mitad de la tapadera del registro, de casi medio metro, se desprendió y quedó a un costado, dejando un agujero sin ningún señalamiento.



En esta zona se encuentran diferentes negocios de alimentos y bebidas. Personal de uno de ellos dijo que el sábado pasado una camioneta resultó dañada, al caer en el registro.



“Sólo vimos que fueron a tomar unas fotos, seguido se escuchan los golpes de cuando caen los carros. En lo personal, ya he caído y sí da coraje, porque es una zona transitada y cómo es posible que las autoridades no lo vean”, dijo Juan Carlos Montáñez.



Por medio de redes sociales, Miguel Ángel Márquez, afectado del percance de la tarde del sábado, hizo público su caso, después de que su camioneta resultara con el tanque de la gasolina dañado, a causa del golpe en el registro.



“Pónganse al tiro, López Mateos y El Rosario, por desgracia me tocó a mí, ya reporté, pero no hacen caso. Se me tronó el tanque de la gasolina y a otro le puede pasar algo igual o peor”, dijo el afectado en la red social.



El número de reporte que Miguel recibió es el 6897069, después de que su camioneta resultara dañada.



En Tesorería Municipal, se informó que este tipo de daños por desperfectos en el pavimento pueden ser cubiertos por esta dependencia.



Lo que se tiene que hacer es tomar las fotografías del lugar y los daños del vehículo y hacer el reporte a Tránsito Municipal para que se levante el reporte.



Aunque la persona afectada tiene que pagar inicialmente los daños, puede acudir a Tesorería con los comprobantes o el deducible, si fue a una aseguradora, y en un par de semanas se le regresa el monto gastado.





Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx