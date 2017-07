***ÁNIMO INDEPENDIENTE



El joven empresario del calzado, Rubén Fonseca, luce muy animado en la enorme aventura de una candidatura independiente por la Alcaldía; si consigue el registro, sería histórico, el primero en León.



*QUIEREN DIPUTADOS



En esa lucha camina en lo paralelo el movimiento “Ahora”, que a nivel nacional promueve como presidencial a Emilio Álvarez Icaza y en Guanajuato alista candidaturas, pero sólo para diputaciones.



*LAS FIRMAS Y EL PROYECTO



Esas y otras apuestas independientes que pudieran surgir tienen dos retos: vencer los obstáculos que desde la Ley les traban competir, pero sobre todo presentar proyectos que sean distintos y confiables.



*** INDEPENDIENTES EN LEÓN



Hoy en León sólo uno ha levantado la mano para buscar registrarse como independiente para la Alcaldía, Rubén “El Bravo” Fonseca, y ningún otro se asoma en el horizonte. El movimiento “Ahora”, que a nivel estatal coordina otro joven, Andrés Treviño, también está en su lucha por presentar un proyecto alternativo, aunque no contemplan pelear por posiciones de alcaldías, pero sí legislativas.



* EL CALENDARIO



En lo que ahora deben concentrarse es en el calendario electoral que les marca del 24 al 30 de octubre para registrar sus aspiraciones de candidaturas y el 8 de noviembre comenzar a recabar el apoyo ciudadano del 3% de firmas del padrón electoral en un plazo récord de únicamente un mes. Y en el caso de la Alcaldía además con la representatividad proporcional de los seis distritos electorales locales.



* RUBÉN AL RUEDO



En el caso de Rubén, de 38 años de edad, ya de plano se lanzó al ruedo la semana pasada aprovechando la visita de un aspirante presidencial independiente, el senador guerrerense Armando Ríos Piter. A su favor está el arrojo con el que lo hace, la prueba nada fácil de sacar a flote un negocio familiar, y en lo académico muestra cartas credenciales suficientes con estudios de posgrado en México y el extranjero.



* EXDELEGADO SEP



No registra militancia ni simpatía por partido político, pero sí ha estado en la política y en el servicio público. Es cercano al exsecretario de Salud y Educación federal, el médico leonés José Ángel Córdova Villalobos, y ocupó entre el 2012 y 2013 la delegación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el estado de Tabasco. En la campaña para la Alcaldía de León 2015 fue coordinador financiero.



* RESPALDO MIGRANTE



Falta conocer qué oferta a los electores cansados de PAN y PRI en León. Adelanta que de entrada revisaría las tarifas de servicios básicos como el agua potable y transporte público. Desde California, Estados Unidos, un leonés activista migrante, Omar Silva, ya le prometió que hará campaña a su favor a cambio de integrar una Oficina de Atención al Migrante que trabaje como no se hace ahora en León.



* MOVIMIENTO ‘AHORA’



En el caso del movimiento denominado “Ahora” tienen el reto de sumar para septiembre 5 mil avales en el estado, para alcanzar los 80 mil que el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, se propuso para decidir si le entra o no a la batalla por Los Pinos. El coordinador estatal, Andrés Treviño, cuenta que están por alcanzar los dos mil avales.



* HACKEAR LA AGENDA



Para “Ahora” lo principal no es tener candidato (s) a Alcalde (s), sino “hackear la agenda” dicen ellos, es decir, presentar un proyecto que puedan empujar desde el ámbito legislativo y que incluso, de no ganar sus cartas, puedan retomar otras fuerzas políticas. Y eso incluye abordar temas de: participación ciudadana, combate a la corrupción, migración, libertades y la creación de un Observatorio Legislativo.







*** SISTEMA ANTICORRUPCIÓN



Eso de que el Instituto Mexicano para la Competividad (IMCO) insiste que Guanajuato está regular en la reforma que da vida a su Sistema Estatal Anticorrupción, no cayó nada bien en el Poder Legislativo. La publicación del Semáforo Anticorrupción: Monitoreo de los Sistema Locales, los deja mal parados.



* REVIRE LEGISLATIVO



Con fecha del viernes 21 de julio el coordinador de los diputados locales del PAN y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, el leonés Éctor Jaime Ramírez, le envió una carta al presidente del Consejo del IMCO, el empresario toluqueño Valentín Diez Morodo, en el que le responde punto por punto porque consideran que no fueron correctamente evaluados, lo que perjudica su calificación final.



* FELICIDADES, PERO CORRIJAN



Éctor Jaime le contesta también a su compañero de partido, exlegislador y exfuncionario federal, Carlos Arce Macías, quien preguntara “¿por qué Guanajuato, pudiendo hacer las cosas bien, las hace regular?, o aclaren”. El pastor azul felicita al IMCO por la evaluación pero los invita a consultar con mayor profundidad las reformas que aprobaron en este tema y luego de eso corregirles su calificación.



* COMITÉ COORDINADOR



Por ejemplo se les cuestiona en la reforma constitucional de Guanajuato no se establece un Comité Coordinador modelado a partir del Sistema Nacional Anticorrupción. Ramírez Barba responde que se agregó un ciudadano más y cuatro representantes regionales de las contralorías municipales, pero que eso no le resta operatividad al Comité y sí le agrega representatividad. Ya veremos si se las valen.



* LIBIA ANTE PANISTAS



La diputada también de León, Libia Dennise García, presidenta de la Comisión de Gobernación que conduce las reformas del Sistema Estatal Anticorrupción, está invitada hoy en la casa de los panistas para explicar los detalles de este tema que el 18 de julio debió ponerse a operar en todo el País. En Guanajuato falta lo más importante: Consejo de Participación Ciudadana y el Fiscal Anticorrupción.





