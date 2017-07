¡Esperan hasta 7 años para por nuevo medicamento!

En México, para que un nuevo medicamento llegue a los pacientes de instituciones de salud pública, pueden pasar entre 4 y hasta siete años.

Esto convierte al País en uno de los más lentos en el mundo en adopción de innovadores.



Una evaluación de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF) sobre los tiempos de aprobación de medicamentos innovadores en México y un comparativo de la consultora IMS, concluyeron que en México el tiempo promedio de espera es de 4.2 años.



En Brasil son 3.4 años, Reino Unido y Japón, dos años, Francia 1.8 años, Estados Unidos 1.1 años y en Alemania sólo debe esperarse un año.



El documento de AMIIF detectó que en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que es la primera puerta de entrada a un nuevo tratamiento, el trámite ha mejorado, pero ese es sólo uno de los pasos para que llegue a un derechohabiente.



El tiempo de espera para obtener un registro sanitario en Cofepris es de 6 a 12 meses, cuando en el resto de los países el promedio es 8 meses.



Una vez obtenido el registro sanitario, el Consejo de Salubridad General tarda en promedio otros 9 meses y hasta 12 más en dar luz verde para que un medicamento innovador sea parte del cuadro básico de salud.



Esta aprobación es un requisito indispensable para que llegue a las instituciones de salud públicas, como el IMSS o el ISSSTE, que puede tomarse entre 12 y hasta 24 meses más para aprobar su adquisición.



Lizet de la Torre, directora de Asuntos Corporativos y Healt &Value de Pfizer México, sostuvo que para hacer llegar un medicamento innovador a los derechohabientes se necesita una mayor capacitación en los tomadores de decisiones, especialmente en lo que se refiere a evaluaciones farmacoeconómicas.



"Muchas veces sólo se toma en cuenta el costo del nuevo medicamento pero no se computan todos los gastos que hace el sistema si sigue atendiendo las enfermedades bajo el fármaco actual.



"Generalmente un innovador cuesta más al inicio, pero puede ahorrar gastos en hospitalizaciones, en ausentismo laboral, en pensiones, si el paciente muere o queda incapacitado en comparación con los tratamientos usados anteriormente", señaló.



A decir de Gabriela Dávila, presidenta del capítulo de Investigación Clínica de la AMIIF, la Cofepris es la que mayores avances ha registrado en la aprobación del registro.



La Cofepris destacó que desde que en 2012 puso en marcha un nuevo proceso y se redujeron los plazos para la autorización de protocolos de investigación, una de las últimas fases para que llegue un medicamento, hasta en un 66 por ciento, al pasar de 90 a 30 días.



Ello principalmente al haber habilitado a los Institutos Nacionales de Salud, al IMSS y a la UANL como unidades de apoyo al pre-dictaminen de protocolos.



Además, hoy se tienen acuerdos de equivalencia en nuevos medicamentos con entidades regulatorias de EU, Canadá, Australia, Suiza y la Unión Europea.



Desde el 2012 se ha anunciado la entrada al mercado de 213 medicamentos innovadores, que atienden 21 clases terapéuticas que representan el 73 por ciento de las causas de mortalidad de los mexicanos.



Pese al tiempo de espera, los laboratorios de innovación no desisten en llegar al sector salud.



Citlali Juárez, asesor médico en endocrinología de Boehringer-Ingelheim Diabetes, aseguró que desde el 2014 la empresa buscó que su antidiabético oral innovador llegara al sector público.



"México en efecto tiene uno de los tiempos de espera más largos para llegar al sector público, pero no hemos desistido desde entonces (con el IMSS y el ISSSTE).



"Este año probamos que el mismo medicamento tiene una nueva indicación terapéutica que ya cuenta con la aprobación de la Cofepris y es para proteger el corazón de los pacientes con diabetes tipo 2, lo que podría ayudar por fin a darnos entrada al sector", contó.



Alexis Serlin, presidente de la AMIIF, dijo que el esquema de riesgo compartido que pretende implementar la industria farmacéutica con las instituciones de salud públicas podría acelerar la llegada de tratamientos novedosos.



Bajo este esquema se podría reducir el gasto en la compra de nuevos fármacos por parte de las instituciones de salud pública, ya que está condicionado a que las medicinas demuestren sus ventajas sobre tratamientos actualmente utilizados.