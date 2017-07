Nuevo socavón cobra la vida de motociclista

Dentro de un socavón lleno de agua, en la que realizaban reparaciones al drenaje, en Chalco, fue encontrado el cadáver de un motociclista.



Las autoridades consideran que la víctima cayó junto con su unidad durante la madrugada, pero fue hasta varias horas después que su cuerpo fue descubierto.



Empleados de ODAPAS llegaron ayer por la mañana a Emiliano Zapata y la avenida Tierra y Libertad, en la colonia Emiliano Zapata, donde retomarían los trabajos de cambio de drenaje que realizan desde hace dos meses. Estaban por comenzar cuando se dieron cuenta que ahí adentro estaba una persona sumergida y una moto.



Uniformados y personal de Protección Civil rescataron el cuerpo. Se trataba de un motociclista que aún portaba su casco de protección y una motocicleta Biker negra con rojo.



Aparentemente la víctima intentó frenar al darse cuenta de la obra, pero no logró evitar caer al hoyo.



Vecinos denunciaron que no es la primera vez que ocurren accidentes a causa de esta obra, pues no existe señalización adecuada que alerte sobre la excavación.

