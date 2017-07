En el avión

Apenas acomodo la maleta de mano se sienta al lado José Luis, un joven de piel curtida. Me llama por mi nombre y dice haberme conocido. Con orgullo recuerda que trabajó en el Campestre desde niño, primero como “bolerito” y luego enseñando en la cancha a socios que hoy son empresarios.



Con la ayuda de Ismael logró educación académica, primero en la preparatoria oficial en León, luego en ingeniería química en Guanajuato. Su historia breve (que debió ser mucho muy larga) es la de un hijo esforzado de una familia de once y un padre dedicado 50 años a cuidar un campo de golf.



Hoy viaja a Amarillo, Texas, a supervisar una fábrica trasnacional de productos químicos. Comenzó cuando estudiante en CUINBA, la tenería que Jorge Plascencia Saldaña creara con la visión de iniciar la curtiduría de pieles finas para automóviles. La fábrica fue vendida a una empresa norteamericana del mismo ramo y José Luis fue contratado para ejercer su profesión en una planta de Detroit. De ahí se fue a una empresa inglesa en la que es supervisor técnico. Vive en Milwaukee. Tiene 10 años en Estados Unidos y tres hijos nacidos allí. Su conocimiento de los procesos de curtiduría lo hace experto ya en un país de expertos. Con orgullo se refiere a su época en que se convirtió en un niño autosuficiente al ir detrás de las bolas blandas de felpa en las canchas del Campestre. Al salir de la primaria dejó el estudio y trabajó en el Hípico pero era un trabajo muy duro, “entendí que era mejor estudiar”.



Hoy juega golf en los campos de Wisconsin, se relaciona con empresarios y profesionistas. Su sed de prosperar y educar a su familia no tiene límite. Con orgullo dice que su primogénita de 15 años ya habla alemán. Igual satisfacción le da mencionar a sus otros hijos. “En la iglesia católica donde vamos hay muchas familias grandes, con 5 y 6 hijos, incluso hay una con 10”.



Viene a Guanajuato de vacaciones y juega golf, ahora en el campo que su papá cuidó. En su charla refleja la fina distancia que separa el ámbito de los bastones y las raquetas. El golf es para muchos una ubicación social. A diferencia de otros, tiene el sentido de la gratitud.



La otra historia es una de conciencia. En el ir y venir por la Unión Americana aprende las normas ambientales del país. En su lenguaje de químico comenta que las ciudades no permiten que las tenerías tiren agua con más de 5 partes de cromo por millón. Luego habla de hexavalentes y trivalentes. “Con el tiempo todo el cromo que se arroja a los acuíferos hará daño”. Se percata del problema y la falta de soluciones en León, desde las muertes innecesarias en los tambores de tenerías por falta de prácticas industriales seguras, hasta el envenenamiento de zonas completas donde se produjo cromo.



En las tenerías de aquí (EUA) hay detectores de gases letales que son inodoros e incoloros. De inmediato suena una alarma y todos afuera. Su conocimiento del tema es amplio, de hecho su trabajo es asistir a las 10 grandes tenerías de Estados Unidos en las mejores prácticas de recuperación del cromo.



¿Regresarás a México?, pregunto. Sin titubeos dice que no. En pocos años será ciudadano norteamericano. Su esfuerzo y la fe que tuvo Ismael en él, transformaron su mundo.

(Continuará)