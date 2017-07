Tabletas que... ¡lo pueden todo!

Son más grandes que un teléfono, pero más portátiles que las laptops.

Pueden tener las mismas apps que un smartphone sin tenerlas atadas a una línea telefónica, y por su pantalla más grande, son las preferidas para juegos y ver videos.

Las tabletas electrónicas, aunque han disminuido en cantidad de modelos en los años recientes, han permanecido en el gusto de los mexicanos.

De acuerdo a la Asociación de Internet.MX (antes AMIPCI) en los resultados de su 13 “Estudio sobre los Hábitos de los Internautas en México”, el número de usuarios de Internet en el país alcanzó los 70 millones de personas en 2016, además detalla que nueve de cada 10 usuarios dispone de un teléfono inteligente, 73% de laptop y 52% de una tableta electrónica, con lo que se corrobora el predominio de la conectividad móvil, y que uno de cada dos usuarios de Internet utiliza tabletas.

Debido a la amplia variedad de tabletas disponibles, es necesario delimitar sus capacidades y características para poder decidir cuál de ellas es la ideal para cada necesidad, tomando también en cuenta el precio, por supuesto.

Aunque Microsoft se ha esforzado por ofrecer una versión de tableta que sea atractiva para el entretenimiento, no lo ha logrado del todo debido a la falta de apps que sí abundan en las plataformas Android o iOS.

Sin embargo sus modelos han demostrado ser ideales para la productividad en la escuela o el trabajo, por tener el mismo sistema operativo que la mayoría de las computadoras en el mundo: Windows.

De hecho, muchas de las tabletas con este sistema se consideran entre los equipos “convertibles” 2 en 1, que tienen un teclado desprendible o que son una laptop muy delgada que se dobla por completo para usarse como tablet.

Las más poderosas

Las tabletas de Apple, las iPad ofrecen una buena velocidad, cámaras de calidad, son delgadas y atractivas con resolución de la pantalla superior, que pueden presumir el tener las aplicaciones más bonitas y mejor hechas.

Tienen también una cantidad muy grande de accesorios y fundas protectoras.

El equivalente en el mundo Android serían las tabletas de gama alta de Samsung. Modelos con buenos componentes y buen diseño, pero con el sistema operativo de Google.

Si no tienes una necesidad particular en cuanto a un sistema u otro, la decisión entre una iPad y una Galaxy Tab de gama alta dependerá completamente de tus gustos, pues ambas son buenas, bonitas y... no baratas.

Debido al dominio de estas dos marcas, cada vez hay menos modelos en la gama alta, y cuando llegan a nuestro país, deben hacerlo con un diferenciador claro. Sony lo intentó con una tableta a prueba de agua, sin mucho éxito.

Marcas como Lenovo y Acer tienen sus modelos de entrada que, aunque cuestan un poco más, suelen ser más confiables.

Pero también hay que destacar que hay un par de empresas mexicanas que lo están haciendo bien como Ghia y STF, con equipos en la gama de entrada pero con respaldo local, es decir, con la ventaja de contar con soporte técnico y servicio post-venta.

Tabletas Samsung

La Tab S es la línea de gama alta de la marca coreana, y el modelo más reciente es la Tab S3, aunque también están en el mercado las Tab S2, del año pasado. Usan el sistema operativo Android, cuentan con pantallas de alta resolución y nitidez, además de los más potentes procesadores.



Entre sus accesorios están la S Pen, y un teclado inteligente. La Tab A es la gama media de Samsung y está dirigida a un mercado más juvenil e infantil, pues incluye modo para niños. Finalmente, la gama de entrada es la Galaxy Tab E, sin soporte a la S Pen, pero con software muy similares a las otras líneas.

Galaxy Tab A con S Pen

Pantalla de 10.1 pulgadas, cámara principal de 8 MP, peso de 554 gramos, memoria RAM de 3GB y almacenamiento de 16GB, con ranura de expansión para tarjeta microSD de hasta 128GB. Está disponible en color negro a un precio aproximado de 6 mil pesos.

Galaxy Tab S3

Pantalla Súper AMOLED de 9.7 pulgadas, procesador Qualcomm Snapdragon 820, sonido AKG Harman con cuatro bocinas, cámara principal de 13 MP, carga rápida, hasta 12 horas de batería. La versión con 32GB de almacenamiento puede encontrarse en un precio promedio de 14 mil pesos.

Galaxy Tab A (8.0)

Pantalla de 8 pulgadas, cámara principal de 5 MP, peso de 334 gramos, soporte a S Pen, memoria RAM de 2GB y almacenamiento de 16GB, con ranura de expansión para tarjeta microSD de hasta 128GB. Disponible en color negro a un precio aproximado de 5 mil pesos.

Galaxy Tab E (7.0)

Pantalla de 7 pulgadas, cámara principal de 2 MP, peso de 310 gramos, grosor de 9.7 milímetros, memoria R AM de 1GB y almacenamiento de 8GB, con ranura de expansión para tarjeta microSD de hasta 32GB. Disponible en color negro a un precio aproximado de 3 mil pesos.

Tabletas iPad de Apple

Estas tabletas se integran de manera sencilla y útil en un ecosistema de equipos Apple. Si tienes una Mac y un iPhone y eres feliz con ellos, no hay motivo para escoger otra marca de tableta. Vienen en tres modelos: la iPad regular, la iPad mini y la iPad Pro. En los dos primeros casos, la diferencia básica es el tamaño; en el caso de la Pro tendrás mayor potencia y accesorios avanzados.

iPad

Pantalla de 9.7 pulgadas de alta resolución, cámara trasera de 8 MP y frontal FaceTime HD. Sensor de huellas digitales, conectividad Wi-Fi y 4G, batería de hasta 10 horas. Es delgada y ligera, con menos de 500 gramos de peso y 7.5 milímetros de grosor en un cuerpo de aluminio disponible en tres colores. Hay dos opciones de almacenamiento, y el precio empieza en los 8 mil pesos para la de 32GB y llega a los 13 mil cuando tiene 128GB y conexión 4G.

iPad mini

Pantalla de 7.9 pulgadas de alta resolución, cámara trasera de 8 MP y frontal FaceTime HD. Sensor de huellas digitales, conectividad Wi-Fi y 4G, batería de hasta 10 horas. Su procesador es de una generación anterior al de la iPad, pero capaz de entregar potencia para su tamaño. Tiene 6.1 milímetros de grosor y pesa 299 gramos con cuerpo de aluminio. Tiene 128GB de almacenamiento y cuesta casi 10 mil pesos la versión Wi-Fi, y 13 mil con conexión 4G.

iPad Pro

Fue diseñada para sustituir a una laptop, con un tamaño muy portátil de 10.5 pulgadas. Chip A10X Fusion con arquitectura de 64 bits y seis núcleos, capaz de editar video 4K o hacer renders en 3D. Cámara principal de 12 MP y FaceTime HD de 7 MP. Es compatible con el Apple Pencil y Smart Keyboard. Su precio depende de la capacidad de almacenamiento y va de los 16 mil a los 23 mil pesos, pero puede llegar a los 26 mil si se agrega conectividad 4G.

Mexicanos de gama baja

Para finalizar esta lista mencionamos un par de modelos de tabletas de empresas mexicanas: Ghia y STF mobile que, aunque son de gama baja, tienen el respaldo local para que te sientas mejor protegido en caso de que sea necesario llevarla al servicio o reclamar la garantía.

STF Boreal

Pantalla de siete pulgadas, memoria RAM de 1GB, cámara trasera de 5MP y conectividad Wi-Fi, sistema operativo Android 6, disponible en colores azul y negro, a un precio de mil 200 pesos.

Ghia Any Quattro

Pantalla de siete pulgadas, memoria RAM de 1GB, almacenamiento de 8GB expandible hasta 32GB, conectividad Wi-Fi. Sistema operativo Android 5.1. Precio aproximado de mil 300 pesos.