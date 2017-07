Para Ricardo Valiño, técnico del Celaya CD, el empate ante Juárez fue un premio a la intensidad que logró Celaya para atacar, ahora piensan en la Copa y buscarán ser inteligentes para lograr avanzar a la siguiente fase.

Celaya entrará en acción de Copa mañana, cuando enfrente a Monterrey en la ciudad del norte.

El estratega comentó que Celaya se vio con gran dominio de balón en su primer encuentro oficial.

“En relación al partido de Juárez, el equipo el primer tiempo tuvo el dominio del partido, tuvo situaciones clara, seguimos teniendo esa presión alta, no importa la cancha debemos ser protagonistas, creo que gran parte del partido lo fuimos, en el segundo tiempo entró en rose, se puso trabado, y creo que era injusto ir perdiendo, creo que el empate fue un premio por siempre buscar la portería”, comentó.

Sobre el encuentro ante Monterrey, aseguró que darán oportunidad a los jóvenes de Celaya y a las personas que no arrancaron la Liga.

“Vamos a darle minutos a muchos jugadores que no han jugado el fin de semana, algunos van a repetir, vamos a ver a los jóvenes que me han gustado, podremos ver un mix”, aseguró.

Expresó que Celaya mantendrá su misma cara con el equipo de Monterrey, aseguró que siempre la idea es buscar el gol.

“La propuesta no la cambiamos, vamos a intentar a hacer un partido inteligente, para llevarlo a lo que nos conviene a nosotros. Para el jugador de ascenso siempre es motivante enfrentar a los equipos grande”, aseguró.